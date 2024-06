Blick in ein­zig­ar­ti­ge Gärten

Ein Blick in ein­zig­ar­ti­ge pri­va­te Gär­ten bot sich am letz­ten Sonn­tag in Frens­dorf inter­es­sier­ten Gar­ten-Fans. Vom modern gestal­te­ten Fami­li­en­gar­ten, über den roman­ti­schen Land­haus­gar­ten, den leben­di­gen Natur­gar­ten bis zum ganz per­sön­li­chen „Wohn­zim­mer im Grü­nen“ – die Gar­ten­lie­be zeig­te sich bunt und abwechs­lungs­reich. Der Tag der offe­nen Gar­ten­tür des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg erwies sich bei per­fek­tem Besich­ti­gungs­wet­ter erneut ech­ter als Publikumsmagnet.

Im Schau­gar­ten des Bau­ern­mu­se­ums Bam­ber­ger Land eröff­ne­te Land­rat Johann Kalb, ers­ter Vor­sit­zen­der des Kreis­ver­bands, die land­kreis­wei­te Ver­an­stal­tung der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne und lud die Gäs­te in die pri­va­ten grü­nen Refu­gi­en ein. MdB Emmi Zeul­ner, ers­te Vor­sit­zen­de des Bezirks­ver­bands für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Ober­fran­ken, mach­te auf das För­der­pro­gramm des Ver­bands auf­merk­sam, das die natur­na­he Gestal­tung von Schul­hö­fen unterstützt.

Wer Ideen such­te oder ein­fach nur über das grü­ne Para­dies vor der Haus­tür fach­sim­peln woll­te, war wie immer beim Tag der offe­nen Gar­ten­tür genau rich­tig. „Ich habe mich wirk­lich gefreut, so vie­le Anre­gun­gen aus mei­nem Gar­ten mit­ge­ben zu kön­nen“, sagt eine der Gar­ten­be­sit­ze­rin­nen am Abend strahlend.

Beson­ders geschätzt waren die vie­len indi­vi­du­el­len Lösun­gen, die die Gär­ten aus­zeich­ne­ten: der Sitz­platz um die Feu­er­scha­le, das Hoch­beet aus wie­der­ver­wen­de­ten Palet­ten oder der klei­ne natur­na­he Teich hin­ter dem Bau­ergar­ten boten Mög­lich­kei­ten zum Ideen­aus­tausch. Nach­ma­chen ist aus­drück­lich erlaubt, egal ob es um die bes­te Rosen­sor­te für den Haus­ein­gang geht oder die Fra­ge, was die außer­ge­wöhn­li­chen Salatsor­ten im Gemü­se­gar­ten des Bau­ern­mu­se­ums auszeichnet.

Gewis­sen­haft beob­ach­tet von den drei Jung­stör­chen auf dem Dach des Muse­ums­gast­ho­fes klang der offe­ne Gar­ten­tag am frü­hen Abend nach vie­len guten Gesprä­chen aus. Der Kreis­ver­band freut sich dar­auf, auch im nächs­ten Jahr wie­der klei­ne und gro­ße Gar­ten­fans begrü­ßen zu dür­fen, tat­kräf­tig unter­stützt von den ört­li­chen Gartenbauvereinen.