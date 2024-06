Viel­sei­ti­ger Guard ver­stärkt den BBC Bayreuth

Mit Teh­ree Horn kommt ein talen­tier­ter Guard aus der ame­ri­ka­ni­schen Hoch­schul­li­ga NCAA, Divi­si­on II an den roten Main. Der 22-jäh­ri­ge Teh­ree Horn wech­selt von den USC Pacers Aiken der Uni­ver­si­ty of South Caro­li­na Aiken, dem Meis­ter 2023/24 der Peach­belt Con­fe­rence der Sou­the­ast Regi­on der Divi­si­on II der NCAA, nach Oberfranken.

BBC Bay­reuth Head Coach Flo­ri­an Wedell:

„Teh­ree ist ein phy­si­scher Com­bo Guard, der bei sei­ner Grö­ße auf den Posi­tio­nen 1 bis 3 ein­ge­setzt wer­den kann. Er hat eine sehr star­ke und beein­dru­ckend kon­stan­te Col­lege Kar­rie­re in einem der bes­ten Divi­si­on II-Col­leges hin­ter sich und kommt nun mit gro­ßen Ambi­tio­nen nach Euro­pa. Teh­ree ist ein viel­sei­ti­ger Scorer, der sei­ne größ­ten Stär­ken im Fast­break sowie beim Wurf aus Catch and Dribb­ling hat. Zudem ist er in der Lage meh­re­re Posi­tio­nen zu ver­tei­di­gen und ist ein star­ker Reboun­der. Cha­rak­ter­lich hat er in unse­ren Gesprä­chen einen her­vor­ra­gen­den Ein­druck hin­ter­las­sen. Wir freu­en uns auf Teh­ree in Bayreuth!“

Der 1,93 Meter gro­ße und 79 Kilo­gramm schwe­re Teh­ree Horn war in der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit einer der abso­lu­ten Leis­tungs­trä­ger bei den Pacers Aiken, spiel­te in allen 30 Sai­son­spie­len und war 28-mal in der Start­ing-Five. Der in Toledo/​Ohio gebo­re­ne Neu­zu­gang stand dabei im Schnitt pro Spiel knapp 30 Minu­ten pro Spiel auf dem Parkett.

Im Durch­schnitt scor­te er 15,4 Punk­te pro Spiel, hol­te durch­schnitt­lich 4,5 Rebounds und sicher­te ins­ge­samt 28 Ste­als. Sei­ne Tref­fer­quo­te in den 30 absol­vier­ten Sai­son­spie­len belief sich auf 48,2 Pro­zent und sei­ne Drei­er­quo­te von 43,2 Pro­zent liegt deut­lich über dem Durch­schnitt. 74,7 Pro­zent sei­ner Frei­wür­fe fan­den den Weg in den Korb. Die Pacers Aiken gewan­nen in der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit ins­ge­samt 23 ihrer 30 Sai­son­spie­le und boten Teh­ree Horn damit bas­ket­bal­le­ri­sche Aus­bil­dungs- und Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten auf hohem Niveau.

Für sei­ne Sai­son­leis­tun­gen wur­de er als All-Con­fe­rence-Preis­trä­ger und als All-Regi­on-Preis­trä­ger der Divi­si­on II der NCAA aus­ge­zeich­net. Ins­ge­samt spiel­te Teh­ree Horn seit 2020 vier Spiel­zei­ten bei den Pacers Aiken und wagt nun den „Sprung über den gro­ßen Teich“, um sich in Euro­pa zu bewei­sen und weiterzuentwickeln.

Teh­ree Horn:

„Coach Wedell hat mich sofort über­zeugt, dass der BBC Bay­reuth für mich der per­fek­te Ver­ein ist, um in Euro­pa Fuß zu fas­sen. Ich freue mich auf die Stadt, die neue Kul­tur und vor allem auf die Fans. Ich kann es kaum erwar­ten, nach Bay­reuth zu kom­men, mei­ne Mit­spie­ler ken­nen­zu­ler­nen und gemein­sam hart für unse­re Zie­le zu arbeiten.“

BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga ProA

Kader Sai­son 2024/25