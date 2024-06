Klar geht es bei den Bam­berg Open auch um span­nen­de Schwimm­wett­kämp­fe, Medail­len und neue Best­zei­ten. Aber doch geht es um so vie­les mehr: Die gro­ße Schwimm­fa­mi­lie der SG Bam­berg beweist hier jedes Jahr aufs Neue gro­ßen Zusam­men­halt und lei­den­schaft­li­ches Enga­ge­ment. Vie­le hel­fen­de Hän­de sind gefragt, um das Gelän­de des WSV Nep­tun für die 350 Akti­ven aus 15 Ver­ei­nen Fran­kens und dar­über hin­aus, vor­zu­be­rei­ten. Kuchen wer­den geba­cken, Unmen­gen an Sala­ten ver­las­sen die elter­li­chen Küchen, das Ver­pfle­gungs- und Grill­team steht den gan­zen Tag bereit um alle Schwim­mer, Trai­ner und Trai­ne­rin­nen, beglei­ten­de Eltern satt zu bekom­men. Das umfang­rei­che Kampf­ge­richt muss besetzt wer­den, es gibt ein Wett­bü­ro, wo man – bei gewon­ne­ner Wet­te – das Punk­te­kon­to des Ver­eins auf­bes­sern kann und vie­les mehr. Alte Freund­schaf­ten wer­den gepflegt – so kom­men jedes Jahr Teil­neh­mer von weit her, um frü­he­re Schwimm­freun­de wie­der zu tref­fen. Die wei­tes­te Anrei­se hat­te der 67jährige erfolg­rei­che Mas­ters­schwim­mer Ron Kehr­mann aus Hai­fa, der nach Bam­berg kam, um sei­nen alten Schwimm­kum­pel Jür­gen Bruhn zu besu­chen und natür­lich, um am Wett­kampf teilzunehmen.

Die Tages­schnells­ten bei den Frau­en und Män­nern über jeweils 100 m Schmet­ter­ling, Rücken, Brust und Frei­stil wer­den tra­di­tio­nell bei den Bam­berg Open mit einer Sie­ger­prä­mie über 25 Euro belohnt. Cla­ra Ehr­lich (Jahr­gang 2010) von der SG Bam­berg gewann die 100 m Schmet­ter­ling und 100 m Frei­stil (in sehr guten 1:00,82!), Gre­ta Lan­ge (JG 2009) war die Schnells­te über 100 m Brust, Chris Wie­gand von der TG Kit­zin­gen ließ über 100 m Rücken alle hin­ter sich.

Bei den Män­nern blieb Gre­gor Spör­lein von der SG Bam­berg drei­mal unge­schla­gen: sou­ve­rän gewann er sei­ne Ren­nen über 100 m Frei­stil, Schmet­ter­ling und Rücken. Über 100 m Brust konn­te Leo End­res, eben­falls von der SG Bam­berg, sei­ne Klas­se mit dem Tages­sieg unter Beweis stellen.

Für die punkt­bes­te Leis­tung im Nach­wuchs­be­reich (Jg. 2013–2016) der Bam­berg Open wird die „Bam­berg Open Youngs­ters Tro­phy“ ver­ge­ben. Lot­te Fan­kel sieg­te deut­lich im Jahr­gang 2016, eben­so wie ihr Bru­der Mika im Jahr­gang 2014. Auf Platz zwei und drei folg­ten die hoff­nungs­vol­len Bam­ber­ger Nach­wuchs­schwim­me­rin­nen Char­lot­te Mül­ler-Bergh und Han­nah Bötsch. Im Jahr­gang 2013 lie­fer­te Marie Schel­len­ber­ger die punkt­bes­te Leis­tung über 100 m Brust ab, Hen­drik Schick folg­te als Zweiter.

Auch in den Drei­kampf-Wer­tun­gen gab es vie­le sehr gute Plat­zie­run­gen und neue Best­zei­ten bei den Bam­ber­ger Schwim­me­rin­nen und Schwim­mern. Platz 1 – 3 beleg­ten hier: Lukas Meis­ter, Lot­te Fan­kel, Kla­ra Sei­ferth (alle JG 2016), Jakob Sta­nis­laus, Emma Schott (alle JG 2015), Mika Fan­kel, Anni Skam­rahl, Marie Kret­schmer (alle JG 2014), Hen­drik Schick, Tho­mas Kraus, Fer­di­nand Kro­me, Marie Schel­len­ber­ger, Made­lei­ne Dittrich (alle JG 2013), Nils Wöh­ner, Fer­di­nand Beh­rens, Lin­da Schel­len­ber­ger, Lena Troll (alle JG 2012), Bar­to­sz Gor­c­zyn­ski, Chris­to­pher Flach, Eva Meis­ter, Eva Jaku­baß, Mara Frie­de­mann (alle JG 2011), Jan­nik Hün­ni­ger, Kimi Brück­ner, Marie Star­k­lauf, Katha­ri­na Böhm (alle JG 2010), Robert Hart­mann, Samu­el Lang, Gre­ta Lan­ge, Oli­via Lan­ge (alle JG 2009), Gre­gor Spör­lein, Leo End­res und Ale­xa Beim­born (alle JG 2008 und älter).

Nach einem lan­gen Wett­kampf­tag wur­de noch bis tief in die Nacht auf dem Gelän­de des WSV Nep­tun gefei­ert, eini­ge nutz­ten ger­ne das Ange­bot zu zel­ten und blie­ben bis Sonntagmorgen.

Dank der Nach­bar­schafts­hil­fe des SV Bam­bergs konn­ten auch die WSV-Mit­glie­der am Sams­tag schwim­men gehen – trotz des Wett­kampfs im eige­nen Verein.

Susan­ne Müller