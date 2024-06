Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Rad­fah­rer sto­ßen im Begeg­nungs­ver­kehr zusammen

COBURG. Auf einem Rad­weg im Cobur­ger Stadt­ge­biet stie­ßen am Mitt­woch­mor­gen zwei Rad­fah­rer zusam­men. Eine 42-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin ver­letz­te sich leicht.

Ein 15-jäh­ri­ger Schü­ler sowie die 42-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin kamen sich am Mitt­woch um 8.15 Uhr auf dem Fahr­rad­weg hin­ter dem Dr.-Stocke-Stadion ent­ge­gen. Als die bei­den Rad­fah­rer anein­an­der vor­bei fuh­ren, stie­ßen die­se zusam­men und stürz­ten. Die Rad­fah­re­rin ver­letz­te sich am Unter­arm. Der 15-Jäh­ri­ge blieb bei dem Sturz unver­letzt. An den bei­den Fahr­rä­dern ent­stand Sach­scha­den im unte­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Cobur­ger Poli­zis­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall auf und ermit­teln wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pär­chen beim Laden­dieb­stahl erwischt

Stock­heim: Gegen eine 44-jäh­ri­ge Frau und einen 46-jäh­ri­gen Mann aus dem Stadt­be­reich Kro­nach lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahls. Die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen waren dabei erwischt wor­den, wie sie in einem Stock­hei­mer Ein­kaufs­markt Haus­halts­ar­ti­kel und Lebens­mit­tel im Wert von knapp 10,- Euro ein­steck­ten und entwendeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -