Der För­der­ver­ein Frei­bad Grä­fen­berg lädt herz­lich ein zur Ver­an­stal­tung „Ja zum Frei­bad!“ am 22.06.2024 ab 15 Uhr im Frei­bad Grä­fen­berg. „Mit der Ver­an­stal­tung set­zen wir gemein­sam ein Signal für die Sanie­rung des Frei­bads,“ so der Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins Mat­thi­as Strie­bich. Der ers­te Spa­ten­stich muss noch in die­sem Jahr erfol­gen, um die För­der­gel­der zu sichern.

Gleich­zei­tig wer­den bei der Ver­an­stal­tung Spaß und Spiel, Musik und gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein nicht zu kurz kom­men. Es gibt unter ande­rem Musik, Geträn­ken und lecke­res Essen sowie Kin­der­schmin­ken, Luft­bal­lons, Sei­fen­bla­sen­show, Wett­schwim­men, Was­ser­spie­le und in Zusam­men­ar­beit mit dem TSV Grä­fen­berg ein Fuß­ball­tur­nier für Kin­der und Jugend­li­che. Kur­ze State­ments für das Frei­bad, unter ande­rem von Land­rat und Bür­ger­meis­ter, wer­den erwar­tet. Anschlie­ßend ist ein gemüt­li­cher Bier­gar­ten­be­trieb bis in den Abend vor­ge­se­hen. Bei der Ver­an­stal­tung wer­den auch Unter­schrif­ten für die Peti­ti­on „Ja zum Frei­bad!“ gesam­melt (www.onlinepetiton.e/3baeder).

Frei­bad Grä­fen­berg, Egloff­stei­ner Str., 91322 Gräfenberg