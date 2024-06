Nauf auf die leuch­ten­den Kel­ler! Die Stadt Forch­heim ver­an­stal­tet heu­er im Kel­ler­wald das „Lich­te­vent Vor­An­na“ und macht damit die­ses Mal „Tage“ der Städ­te­bau­för­de­rung, näm­lich gleich zehn Tage am Stück: His­to­risch und denk­mal­fach­lich wert­vol­le Gebäu­de, Mau­ern oder auch Stol­len­ein­gän­ge im Kel­ler­wald wer­den vom 28. Juni bis zum 07. Juli 2024 stim­mungs­voll mit Beleuch­tung in Sze­ne gesetzt. Ein ein­zig­ar­ti­ges Event, durch das der Forch­hei­mer Kel­ler­wald in ein ganz beson­de­res Licht gerückt wird!

Am 29.06.2024 ist der offi­zi­el­le „Eröff­nungs­tag“, bei dem auch die bei­den För­der­ge­ber, das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Denk­mal­schutz und die Regie­rung von Ober­fran­ken, anwe­send sein wer­den. Aus die­sem Grund gibt es an die­sem Tag musi­ka­li­sche Unter­hal­tung auf der Büh­ne gegen­über des Greif­kel­lers und auf der Hof­manns­büh­ne. Am Hof­mann­skel­ler wer­den ab cir­ca 15:45 Uhr ver­schie­de­ne Gruß­wor­te abge­hal­ten. Um ca. 16:15 Uhr wird es einen Vor­trag geben, der erklärt, war­um man­che Gebäu­de, Mau­ern oder Stol­len­ein­gän­ge beleuch­tet und damit beson­ders bei Dun­kel­heit in Sze­ne gesetzt wer­den. Inter­es­sier­te Bürger*innen kön­nen dem offi­zi­el­len Teil am Sams­tag­nach­mit­tag ohne Anmel­dung ger­ne bei­woh­nen, sich das Gan­ze in einer gemüt­li­chen Atmo­sphä­re anhö­ren und dann am Abend natür­lich auch die Beleuch­tung ansehen.

Eini­ge Kel­ler­wir­te öff­nen an gewis­sen Tagen länger

Zum Bei­spiel der Nürn­ber­ger Tor-Kel­ler, hier haben die Forch­hei­mer Bier­pat­scher am 29.06. und 30.06.24 im Rah­men des Lich­te­vents „Vor­An­na“ von 13:00 bis 24:00 Uhr unter dem Mot­to „Nauf die Kel­ler wie frü­her – bring dei Brot­zeit­körb­la mit“ geöff­net haben. Der Schind­ler­kel­ler hat an den bei­den Frei­ta­gen und Sams­ta­gen wäh­rend des Lich­te­vents län­ger offen, näm­lich bis 24:00 Uhr, und steht mit sei­ner war­men Küche bereit. Mit dem Kel­ler­wald-Express wird es spe­zi­el­le Son­der­fahr­ten geben (11:00 – 15:00 Uhr, 16:00 – 20:00 Uhr; Sa./So. zusätz­lich 21:30 – 00:00 Uhr).

Die Städ­te­bau­för­de­rung unter­stützt durch Bezu­schus­sung von För­der­pro­jek­ten ver­schie­dens­te Bau­vor­ha­ben im Forch­hei­mer Stadt­ge­biet und macht es mög­lich, die Stadt Forch­heim zukunfts­ori­en­tiert zu ent­wi­ckeln. Auch die Sanie­rung des Kel­ler­wal­des wird durch För­der­gel­der der Regie­rung von Ober­fran­ken (Städ­te­bau­för­de­rung), aber auch des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Denk­mal­pfle­ge unter­stützt. Bis die Ergeb­nis­se sol­cher För­der­pro­jek­te sicht­bar wer­den, dau­ert es lei­der immer eine Wei­le, da häu­fig Vor­ar­bei­ten im Sin­ne von Pla­nun­gen oder Kon­zep­ten zu leis­ten sind, bis es in die eigent­li­che Umset­zungs­pha­se gehen kann. Dies muss alles in enger Abstim­mung mit den Fördergeber*innen geschehen.

Die Wir­kung der Städ­te­bau­för­de­rung möch­te die Stadt Forch­heim ihren Bürger*innen aber bereits die­ses Jahr näher­brin­gen. Durch den Start des städ­te­bau­li­chen Gesamt­kon­zep­tes kann der Kel­ler­wald als Pro­jekt für den dies­jäh­ri­gen Tag der Städ­te­bau­för­de­rung bespielt wer­den: Des­halb wer­den heu­er mit dem „Lich­te­vent Vor­An­na“, Berei­che des Kel­ler­wal­des in Sze­ne gesetzt, die geschützt wer­den sol­len, z.B. durch Ein­tra­gung in die Denk­mal­lis­te des Baye­ri­schen Lan­des­amt für Denkmalpflege.

Sei­en Sie an einem Tag oder ger­ne auch an meh­re­ren Tagen dabei, wenn es heißt: „Nauf auf die leuch­ten­den Kel­ler!“ und las­sen Sie sich das leuch­ten­de Event im Kel­ler­wald nicht entgehen.