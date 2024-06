Für eine ange­mes­se­ne Durch­grü­nung des Stadt­ge­biets hat der Stadt­rat bereits 2022 eine Frei­flä­chen­ge­stal­tungs­sat­zung erlas­sen. Im Rah­men eines Vor­trags wird Dipl. Ing. Chris­tia­ne Zino­ni-Peschel, die im Grün­flä­chen­amt für Frei­raum­pla­nung und Grün­ord­nung zustän­dig ist, ver­schie­de­ne Gestal­tungs­bei­spie­le für Vor­gär­ten vor­stel­len. Außer­dem wird sie erläu­tern, wie auch Stell­plät­ze begrünt wer­den kön­nen, um die Umwelt­freund­lich­keit des Stadt­bil­des zu erhö­hen. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Don­ners­tag, 27. Juni, von 18–19.30 Uhr im Grün­flä­chen­amt Coburg, Raum E04, Auf­ent­halts­raum im Erd­ge­schoss, statt. Die Anmel­dung ist per Mail an gruenflaechenamt@​coburg.​de oder tele­fo­nisch unter 09561/89 1671 möglich.