Men­schen und Kul­tu­ren ein­an­der näher­brin­gen: Das ist Tra­di­ti­on und Ziel der Afri­ka Kul­tur­ta­ge, die mit einem reich­hal­ti­gen Rah­men­pro­gramm in Forch­heim statt­fin­den – das Fes­ti­val ist ein Fest für die Sin­ne und immer ein unver­gess­li­ches Gemein­schafts­er­leb­nis: Ein Juli­wo­chen­en­de befin­det sich Forch­heim im Fes­ti­val-Fie­ber vom Frei­tag, 05. Juli bis Sonn­tag, 07. Juli 2024 (Frei­tag, 17:00 – 22:00 Uhr, Sams­tag, 11:00 – 22:00 Uhr, Sonn­tag, 11:00 – 19:00 Uhr; Ein­tritt: 2 Euro pro Tag). Orga­ni­siert wer­den die Afri­ka Kul­tur­ta­ge vom Pfalz­mu­se­um Forch­heim mit Unter­stüt­zung des Jun­gen Thea­ters Forch­heim e.V. Sie erstre­cken sich rund um die Kai­ser­pfalz in der Kapel­len­stra­ße (auch im Innen­hof und im Gra­ben) und in der Satt­ler­tor­stra­ße. Afri­ka-Son­der­aus­stel­lung Schon Ende Mai star­te­te das Forch­hei­mer Afri­ka-Pro­gramm mit der Son­der­aus­stel­lung „MEN­SCHEN UND KUL­TU­REN – Begeg­nun­gen in Afri­ka“ der Foto­gra­fin Ange­li­ka Berndt im Pfalz­mu­se­um Forch­heim. Berndt geht bei ihrer Arbeit in Afri­ka dar­um, die jewei­li­ge Kul­tur und deren Ein­fluss auf die Lebens­wei­se der Men­schen zu ver­ste­hen und die so gewon­ne­nen Ein­drü­cke in ihren Fotos aus­zu­drü­cken. Die Bezie­hun­gen der Men­schen, ihre Arbeits- und Lebens­wei­se sowie ihr Ver­hält­nis zur Umwelt sind dabei vor­ran­gi­ge The­men. Die aus­ge­stell­ten Fotos sind eine Ein­la­dung, Afri­ka ken­nen­zu­ler­nen und dabei der eige­nen Wer­te­ein­stel­lung kri­tisch zu begeg­nen (noch bis 07.07.24, Di. – So. 10 bis 17 Uhr; Ein­tritt 5 € (wäh­rend der Afri­ka Kul­tur­ta­ge 2 €)) Gro­ßes Abend­kon­zert mit DJAM! Höhe­punkt der Afri­ka Kul­tur­ta­ge Forch­heim ist das gro­ße Abend­kon­zert mit der Band im Pfal­zin­nen­hof am Sams­tag, 06.07.24, um 20 Uhr: Zwei Meis­ter­gi­tar­ris­ten neh­men zum gro­ßen Abend­kon­zert der Afri­ka Kul­tur­ta­gen ihr Publi­kum mit auf eine wil­de musi­ka­li­sche Fahrt: Eine musi­ka­li­sche Alli­anz, die zwi­schen Joep Pelt und Bou­na­ly Tra­o­ré geschmie­det wur­de. Die Ver­an­stal­tung ist eine Koope­ra­ti­on der Stadt Forch­heim mit dem Jun­gen Thea­ter Forchheim.

Als Teen­ager lern­te Joep Gitar­re von sei­nen Ido­len im Mis­sis­sip­pi-Del­ta und unter­nahm spä­ter wei­te­re Pro­jek­te in Mali, Süd­afri­ka und Äthio­pi­en. Durch sei­nen eklek­ti­schen Gitar­ren­stil baut Joep schein­bar mühe­los Brü­cken zwi­schen ver­schie­de­nen musi­ka­li­schen Wel­ten. Bou­na­ly, gefei­ert als Nord­ma­lis füh­ren­des Gitar­ren­wun­der­kind, ver­mischt die betö­ren­den Töne der Sahel­zo­ne mit den pul­sie­ren­den Rhyth­men von Bamako. Schlag­zeu­ger Ran­dell Sam­bo und Bas­sist Kyan Sam­bo brin­gen moder­ne Soul & Funk Ein­flüs­se und kari­bi­sche Beats in die Mischung ein und kre­ieren so eine wil­de musi­ka­li­sche Fahrt, bei der man unwei­ger­lich in Bewe­gung gerät. DJAM! bedeu­tet „Glück“ und „Freu­de“ und ist ein Aus­ruf, den sich die Tän­zer auf den Tanz­flä­chen Nord­ma­li gegen­sei­tig zuru­fen beim Tanz. Obwohl die Bewoh­ner von Bou­na­lys Geburts­ort Nia­fun­ké gewal­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen und Ent­beh­run­gen aus­ge­setzt sind, hal­ten sie an die­sem Brauch fest. Die Musik von DJAM! beleuch­tet die mensch­li­che Sei­te der Kri­se in Nord­ma­li und ver­eint das Publi­kum mit einer uni­ver­sel­len Bot­schaft von Lie­be und Soli­da­ri­tät. Eine fas­zi­nie­ren­de musi­ka­li­sche Safa­ri, die die Gren­zen zwi­schen musi­ka­li­schen Wel­ten über­quert! Prei­se: VVK 20,80 € (erm. 18,60 €), Abend­kas­se 21,50 € (erm. 19,50 €) inkl. VVK- und Sys­tem­ge­büh­ren Kar­ten: bei allen an das Reser­vix Ticket­sys­tem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schu­ch­al­lee 21, Tel. 09191 3515930, sowie online unter www​.jtf​.de.

Afri­ka­ni­scher Basar Rund um die Kai­ser­pfalz fin­det der bun­te, leb­haf­te afri­ka­ni­scher Basar statt – mit Kin­der­pro­gramm und musi­ka­li­schem Rah­men­pro­gramm, mit Kunst­hand­werk, Instru­men­ten und kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten. Für Kin­der gibt es afri­ka­ni­sche Mär­chen und Geschich­ten, Bogen­schie­ßen, Sand­ma­len, Schmin­ken und auch sonst jede Men­ge zu ent­de­cken. Die Bas­ar­büh­ne lockt mit mit­rei­ßen­der, afri­ka­ni­scher Musik (05.07.24: 17 – 22 Uhr, 06.07.24: 11 – 22 Uhr, 07.07.24: 11 – 19 Uhr; Eintritt:2 € pro Per­son und Tag)

Die Pro­gramm-High­lights:

Dani­el Burley´s Caba­ret of Magic

Wann: 05.07.24, 18 Uhr; 06.07.24, 19 Uhr Wo: Büh­ne Sattlertorstraße

Pamu­zin­da – Tra­di­tio­nel­le Musik- und Tanz­grup­pe aus Zim­bab­we. Pamu­zin­da bedeu­tet „Sich zu Hau­se füh­len“. Die Grup­pe arbei­tet, ver­netzt mit kirch­li­chen und sozia­len Orga­ni­sa­tio­nen, inklu­siv mit gesun­den und behin­der­ten Kin­dern, in Kin­der­gär­ten, Schu­len und Wai­sen­häu­sern in ihrer Hei­mat. Pamu­zin­da wer­den am Frei­tag und Sams­tag bei den Kul­tur­ta­gen Forch­heim das Publi­kum mit ihren Tanz- und Show­ein­la­gen unter­hal­ten. Viel­falt, Vita­li­tät, Tem­pe­ra­ment und pure Lebens­freu­de zeich­nen die tra­di­tio­nel­len Tän­ze und Rhyth­men aus Zim­bab­we aus und begeis­tern so die Zuschau­er immer wie­der aufs Neue.

Wann: 05.07.24, 20 Uhr; 06.07.24, 14 Uhr Wo: Büh­ne Sattlertorstraße

Sos­olya – Tanz­grup­pe der Undu­gu Dance Aca­de­my, Ugan­da. Die „Sos­olya Undu­gu Dance Aca­de­my“ (SUDA) wur­de in der ugan­di­schen Haupt­stadt Kam­pa­la gegrün­det und soll vor allem aus­ge­schlos­se­ne und sozi­al benach­tei­lig­te Kin­der und Jugend­li­che errei­chen und ihre Lust am Leben wie­der­erwe­cken. Die Grup­pe beglei­tet bereits seit eini­gen Jah­ren die Afri­ka Kul­tur­ta­ge und infor­miert an ihrem Stand im Burg­gra­ben über ihr Pro­jekt. Spen­den sind sehr willkommen.

Wann: 06.07.24, 11:45 Uhr (Büh­ne Satt­ler­tor­stra­ße); 07.07. 24, 11.00 Uhr Trom­mel­work­shop für alle Alters­grup­pen (Podi­um im Pfalzgraben)

Micha­el Ton­feld – Afri­ka­ni­sche Geschich­ten für Kin­der. Der Autor erzählt die Geschich­te der lan­gen Rei­se einer Schne­cke von Afri­ka nach Kre­feld. Die Schne­cke Wa Bibio ist natür­lich wie­der mit dabei.

Wann: 06.07.24, 13 und 15:15 Uhr Wo: Podi­um Pfalzgraben

JMO – Das Trio von JMO schafft eine Span­nung aus tra­di­tio­nel­ler und moder­ner Musik aus Afri­ka und Euro­pa. Der fun­keln­de Klang der Kora trifft auf den war­men Ton der Bass­kla­ri­net­te und der ori­en­ta­li­schen Per­cus­sion. Die Musik reflek­tiert die west­afri­ka­ni­sche Kul­tur Gam­bi­as, Malis und des Sene­gals. Das Trio nimmt sein Publi­kum mit auf eine unver­gess­li­che Rei­se durch ver­schie­de­ne musi­ka­li­sche Tra­di­tio­nen und deren Fül­le an genia­len Melo­dien und Rhythmen.

Wann: 06.07.24, 17 Uhr Wo: Büh­ne Sattlertorstraße

DJAM! – Gro­ßes Abend­kon­zert der Afri­ka Kulturtage

Wann: 06.07.24, 20 Uhr Wo: Haupt­büh­ne im Innen­hof der Kaiserpfalz

Ein­tritt: VVK 23 €, erm. 20,80 € • Tor­men­ta Jobar­teh – Geschich­ten aus Afri­ka für Gross und Klein. Unver­se­hens fühlt man sich in Gedan­ken an ein Feu­er in einem fer­nen Land ver­setzt oder auf einen pul­sie­ren­den Markt­platz in einer frem­den Kul­tur. Als preis­ge­krön­ter Geschich­ten­er­zäh­ler ver­zau­bert Tor­men­ta Jobar­teh sei­ne Fans mit magi­schen Kora-Klän­gen und packend leben­di­ger Erzähl­kunst. Er nimmt sei­ne Fans mit auf eine Rei­se ins Reich der Mythen, Lie­der und Geschich­ten frem­der Wel­ten und Weis­hei­ten. Mühe­los zieht er Groß und Klein glei­cher­ma­ßen in sei­nen Bann, indem er Brü­cken zwi­schen der euro­päi­schen und afri­ka­ni­schen Kul­tur schlägt.

Wann: 07.07.24, 12:15 und 14:45 Uhr Wo: Podi­um Pfalzgraben

Eco­le de Tam Tam – Tra­di­tio­nel­le Malin­ke-Rhyth­men aus West­afri­ka mit der Trom­mel­schu­le aus Erlan­gen. Im Zusam­men­spiel von Djem­ben und Bass­trom­meln ent­ste­hen tem­pe­ra­ment­vol­le Trom­mel­rhyth­men zum Mit­tan­zen, Mit­schwin­gen und Zuhö­ren Wann: 07.07.24, 13:30 Uhr Wo: Büh­ne Satt­ler­tor­stra­ße • Nina Ogot – Sie ist Sän­ge­rin, Song­schrei­be­rin und Gitar­ris­tin aus Nai­ro­bi. Ihr Werk reflek­tiert die Kul­tu­ren der Luo und der ande­ren Haupt­stäm­me ihrer kenia­ni­schen Hei­mat, öff­net sich aber auch für Ele­men­te der west­li­chen Musik. Damit erschafft Nina Ogot einen Stil, der mit sei­ner span­nen­den Balan­ce zwi­schen Tra­di­ti­on und Moder­ne der per­fek­te Sound­track für das Kenia von heu­te ist. Exo­tisch, authen­tisch und voll anste­cken­der Fröhlichkeit.

Wann: 07.07.24, 16:15 Uhr Wo: Büh­ne Sattlertorstraße

Infor­ma­tio­nen: Das kom­plet­te Pro­gramm fin­den Sie unter fol­gen­dem Link auf der Kai­ser­pfalz-Home­page: https://​t1p​.de/​d​g​13f.

Ver­kehrs­recht­li­cher Hin­weis Wegen der Ver­an­stal­tung Afri­ka Kul­tur­ta­ge 2024 ist im Zeit­raum vom 05.07. bis zum 07.07.24 sind die Satt­ler­tor­stra­ße ab Ein­mün­dung Schul­stra­ße bis Ein­mün­dung Krot­ten­tal und die Wall­stra­ße ab dem Ein­gang Erleb­nis­mu­se­um Rote Mau­er für den gesam­ten Ver­kehr gesperrt. Rad­fah­ren­de müs­sen abstei­gen. Die Umlei­tung erfolgt über die Karo­lin­ger­stra­ße. Alle Infor­ma­tio­nen zu den Afri­ka Kul­tur­ta­gen 2024 fin­den Sie auf der Kai­ser­pfalz-Web­site: https://​t1p​.de/​9​6​kn2.