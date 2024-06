Zwei Flie­gen mit einer Klap­pe schla­gen, sprich zwei Aktio­nen für den loka­len Umwelt­schutz unter­stüt­zen, das geht am Don­ners­tag, den 20.6.24 mit der Betei­li­gung an der monat­li­chen Müll­sam­mel-Akti­on von Forch­heim for Future. Denn die­se fin­det im Rah­men des vom 16.6. bis 6.7.24 vom Land­kreis Forch­heim initi­ier­ten „Stadt­ra­delns“ statt, also km-Punk­te und etwas kör­per­li­che Ertüch­ti­gung inklu­si­ve – soge­se­hen vier Flie­gen mit einer Klappe.

Alle Inter­es­sen­ten tref­fen sich um 17.00 Uhr in der Bay­reu­ther Stra­ße in Höhe Horn­schuch­park und fah­ren gemein­sam mit dem Fahr­rad nach Wei­lers­bach, um die­ses Mal dort die Umge­bung von Tank­stel­le /​Einkaufsmarkt sowie ent­lang der B470 von Unrat, der nicht in den öffent­li­chen Raum gehört, zu befrei­en. Grei­fer und Westen kön­nen wie immer aus­ge­lie­hen werden.