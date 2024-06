Alter­na­ti­ve Ener­gie­ver­sor­gung, die Zukunft des Fran­ken­wal­des oder die Orts­um­ge­hung Ober­kot­z­au: Die Berei­che, in denen ein gute poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen gefragt sind, gibt es vie­le. In einer Demo­kra­tie zählt aber auch immer die Stim­me der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger! Des­halb lädt der ober­frän­ki­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tim Par­gent zur Sprechstunde.

Sie fin­det am Frei­tag, 21. Juni, ab 14 Uhr wie­der in sei­nem Regio­nal­bü­ro in der Bis­marck­stra­ße 32 in Hof statt. Ein Besuch ist mit und ohne Ter­min mög­lich. Wer sich ger­ne vor­her einen Ter­min sichern möch­te, kann sich tele­fo­nisch unter 09281/140 70 38 oder digi­tal über bianca.​richter@​gruene-​fraktion-​bayern.​de melden.