Nach dem gro­ßen Andrang bei unse­rem ers­ten Sport­ab­zei­chen­treff möch­ten wir zum zwei­ten Sport­ab­zei­chen­treff am Frei­tag, den 05.07.2024 um 17 Uhr auf den Sport­platz der Mit­tel­schu­le (Nürn­ber­ger Stra­ße) in Neun­kir­chen am Brand ein­la­den. Die nächs­te Akti­on Sport­ab­zei­chen in den gro­ßen Feri­en für Daheim­ge­blie­be­ne muss lei­der wegen Reno­vie­rungs­ar­bei­ten auf dem Sport­ge­län­de ent­fal­len. Die Teil­nah­me ist unab­hän­gig von einer Mit­glied­schaft im Ver­ein und fin­det im Rah­men der „offe­nen Sport­ar­beit“ statt. Nut­zen Sie die Gele­gen­heit, das deut­sche Sport­ab­zei­chen für die gan­ze Fami­lie abzulegen.