Gro­ße Freu­de im Evan­ge­li­schen Kneipp-Kin­der­gar­ten Engel­manns­reuth. Ab heu­te steht ein elek­tri­scher Kin­der­bus für gemein­sa­me Aus­flü­ge zur Ver­fü­gung. Gespen­det wur­de das prak­ti­sche Fahr­zeug im Wert von 5.240 Euro von der VR Bank Bay­reuth-Hof. Regio­nal­lei­ter Harald Berg­mann über­gab Schlüs­sel und Papie­re für den Kin­der­bus an die Lei­te­rin des Kin­der­gar­tens, Anja Gör­gen. Er erklärt: „Wir wol­len mit unse­ren Spen­den wich­ti­ge Pro­jek­te in der Regi­on för­dern. Dazu gehört auch, Kin­der­ta­ges­stät­ten und ‑gär­ten da zu unter­stüt­zen, wo finan­zi­el­le Mit­tel für beson­de­re Anschaf­fun­gen feh­len. Die Freu­de der Kin­der zeigt, dass hier rich­tig inve­stiert wur­de.“ Die Kin­der waren sofort begei­stert von dem Kin­der­bus und konn­ten die erste Fahrt kaum erwar­ten. Anja Gör­gen bedank­te sich im Namen des Kin­der­gar­tens für die Spen­de. Sie sagt: „Mit dem Bus kön­nen wir alle Kin­der ohne Pro­ble­me auf unse­re Aus­flü­ge mit­neh­men. Für die Klei­ne wird es zu Fuß manch­mal ein biss­chen zu anstren­gend. So sind alle dabei und kön­nen auch mal aus­ru­hen und blei­ben gut gelaunt. Durch den elek­tri­schen Antrieb sind auch die Hügel hier vor Ort leicht zu bewäl­ti­gen.“ Die Zuwen­dun­gen der Bank stam­men aus dem Rein­ertrag des VR Bank-Gewinn­s­pa­rens. Das Gewinn­spa­ren ist nicht nur eine Lot­te­rie mit attrak­ti­ven Prei­sen, son­dern auch eine Ein­rich­tung mit einem sozia­len Auf­trag. Mit jedem Los, das die VR Bank-Kun­den kau­fen, wer­den 25 Cent dafür ver­wen­det, Men­schen in Not sowie sozia­le und gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tun­gen zu unterstützen.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: VR Bank Bay­reuth-Hof spen­det 2.500 Euro an die Seel­sor­ge­stif­tung in Ober­fran­ken Jür­gen Dün­kel, Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG begrüß­te am Frei­tag, den 7. Juni, Dr. Doro­thea Grei­ner, Regio­nal­bi­schö­fin des Kirchenkreises…