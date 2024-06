Am 6. Juli wird auf dem Gelän­de rund um Lok­schup­pen und Gleis 3 gefei­ert. Es gibt viel Musik, eine eige­ne Jugend-Area, Sta­tio­nen zum Mit­ma­chen – und ein ful­mi­nan­tes Finale.

Gute Musik und gute Stim­mung – dafür ist das Som­mer­fe­sti­val im Park in Eschen­au bekannt. Auch in die­sem Jahr dür­fen sich die Ecken­ta­ler und alle Besu­cher dar­auf freu­en. Nur der Ter­min ist neu: Gefei­ert wird am Sams­tag, 6. Juli 2024, von 14 bis 24 Uhr. Zwi­schen Gleis 3, Spiel­platz, Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­park und Lok­schup­pen spie­len dann vier Bands. Es gibt ein gro­ßes Fami­li­en­pro­gramm, Vor­füh­run­gen von Ver­ei­nen und bra­si­lia­ni­schen Sam­ba. Das Pro­gramm rich­tet sich an alle Alters­grup­pen: Für die Klein­sten sind genau­so High­lights gebo­ten wie für Älte­re. Jugend­li­che kön­nen sogar ganz unter sich fei­ern, denn das Jugend­bü­ro rich­tet wie­der einen eige­nen Jugend­be­reich ein, zu dem Erwach­se­ne kei­nen Zugang haben. Einer der Höhe­punk­te ist gleich­zei­tig das Fina­le der Fei­er­lich­kei­ten: eine Laser­show zu musi­ka­li­schen Klängen.

Für das leib­li­che Wohl ist natür­lich gesorgt – das Ange­bot reicht von Food­trucks, Brat­wür­sten, Räu­cher­fisch und Steaks über Lan­gos bis hin zu Waf­feln und Kuchen. Dazu gibt es Kaf­fee­spe­zia­li­tä­ten, Soft­drinks, Bier und eine Bar am Lokschuppen.