In die­sem Jahr fei­ern die Gemeinnützige Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) und die Gemein­de Ste­gau­rach das 20jährige Jubi­lä­um des Senio­ren­zen­trums Ste­gau­rach gGmbH. Im Jah­re 2002 grün­den die GKG und die Gemein­de Ste­gau­rach die Senio­ren­zen­trum Ste­gau­rach gGmbH zur Errich­tung und zum Betrieb der Pfle­ge­ein­rich­tung. Im Jahr 2003 folg­te der Spa­ten­stich für den offi­zi­el­len Bau­be­ginn. Nach 11-mona­ti­ger Bau­zeit konn­te am 30.09.2004 die Ein­wei­hung des neu ent­stan­de­nen Senio­ren­zen­trums gefei­ert wer­den. Eröff­net wur­de die Jubi­lä­ums­fei­er am 16. Juni 2024 mit einer fest­li­chen Andacht, die Pfar­rer Ries gestal­te­te. Land­rat Johann Kalb wies in sei­ner Anspra­che auf den Stel­len­wert der Pfle­ge hin: „Ange­bo­te müs­sen wei­ter geschaf­fen wer­den, um auch in Zukunft eine gute Pfle­ge und Unter­stüt­zung, egal ob im ambu­lan­ten, teil­sta­tio­nä­ren oder sta­tio­nä­ren Bereich, zu ermög­li­chen. Ich bin sehr froh, dass wir uns damals für den Aus­bau die­ses Senio­ren­zen­trums ent­schie­den haben.“ Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann beton­te den all­ge­mei­nen Pfle­ge­not­stand und dank­te in die­sem Zusam­men­hang vor allem Ein­rich­tungs­lei­tung Alex­an­dra Schlicht, den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern sowie den ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, ohne die­se kei­ne Ver­sor­gung mög­lich wäre. Ein gro­ßer Dank ging eben­so an alle Part­ner, die den Betrieb der Ein­rich­tung ermög­li­chen. Die Fei­er­lich­keit schaff­te Anlass, die Ent­wick­lung des Senio­ren­zen­trums mit vie­len schö­nen Momen­ten jedoch auch eini­gen Her­aus­for­de­run­gen inner­halb der letz­ten 20 Jah­re Revue pas­sie­ren zu las­sen. Heu­te gehö­ren zum Senio­ren­zen­trum Ste­gau­rach ein Ambu­lan­ter Pfle­ge­dienst, sechs Woh­nun­gen für ein Betreu­tes Woh­nen, eine Zahn­arzt­pra­xis sowie acht Mit­ar­bei­ter­woh­nun­gen, die das Per­so­nal bei der Woh­nungs­su­che unter­stüt­zen. Für die sta­tio­nä­re Pfle­ge ste­hen 68 Pfle­ge­plät­ze in 42 Ein­zel­zim­mern und 15 Dop­pel­zim­mern zur Ver­fü­gung. Die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner wer­den von 75 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern lie­be­voll betreut, ein Ort vol­ler Für­sor­ge für einen ange­neh­men Lebens­abend ist entstanden.