Unter dem Mot­to „Wir kom­men zu Euch!“ orga­ni­siert der Bam­ber­ger Initia­tiv­kreis Gewalt­prä­ven­ti­on am Frei­tag, 21. Juni, von 11 bis 15 Uhr eine Prä­ven­ti­ons­ak­ti­on vor dem Rat­haus am ZOB.

Der Initia­tiv­kreis – unter Feder­füh­rung der Fach­stel­le Jugend­schutz des Jugend­am­tes der Stadt Bam­berg – ruft jähr­lich eine Akti­on ins Leben, die sich an jun­ge Men­schen rich­tet und im wei­te­sten Sin­ne gewalt­prä­ven­ti­ven Cha­rak­ter hat. Dabei ist es wich­tig, dass die Jugend­li­chen aktiv ins Gesche­hen ein­ge­bun­den werden.

Bei die­ser Ver­an­stal­tung kön­nen sich Jugend­li­che über die medi­zi­ni­schen, recht­li­chen und öko­no­mi­schen Fol­gen von Dro­gen­kon­sum und Gewalt­ta­ten infor­mie­ren. Zudem wer­den ihnen sinn­vol­le Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten nahe­ge­bracht. Es ste­hen dafür Fach­kräf­te aus ver­schie­de­nen sozia­len Berei­chen des Initia­tiv­krei­ses zur Ver­fü­gung, dar­un­ter der Jugend­kon­takt­be­am­te der Poli­zei sowie Fach­kräf­te der Bera­tungs­stel­len in Bam­berg und der Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len. Die Johan­ni­ter bie­ten außer­dem Erste-Hil­fe-Tipps an. Im Lau­fe der Prä­ven­ti­ons­ak­ti­on kön­nen sich Jugend­li­che aktiv über Sucht und Gewalt infor­mie­ren, bei­spiels­wei­se durch ein Quiz zur The­ma­tik und ein von Jugend­li­chen gestal­te­tes Gewalt­ba­ro­me­ter. Dar­über hin­aus bie­ten Fach­kräf­te ver­schie­den­ste Bera­tun­gen an und der Stadt­ju­gend­ring infor­miert über Frei­zeit­mög­lich­kei­ten sowie Ver­bän­de und Ver­ei­ne in Bamberg.

High­light ist das Peer-to-Peer-Pro­jekt „MaPP“ (Mobi­le auf­su­chen­de Peers Prä­ven­ti­on) von iSo e.V. Kosten­lo­ses Pop­corn und alko­hol­freie Cock­tails gemixt von der Offe­nen Jugend­ar­beit machen den Besuch der Prä­ven­ti­ons­ak­ti­on noch attrak­ti­ver und laden zum Ver­wei­len ein.