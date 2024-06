Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

COBURG. Am Diens­tag­nach­mit­tag stieß ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer auf dem Park­platz eines Ein­kauf­mark­tes auf der Lau­te­rer Höhe gegen einen gepark­ten VW Polo. Eine zer­kratz­te Bei­fah­rer­sei­te und Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro sind die Bilanz die­ses Vor­falls. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet um sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0.

Laden­dieb­stahl

COBURG. Beim Ver­such, eine Packung Kunst­fin­ger­nä­gel zu ent­wen­den, wur­de eine 13-jäh­ri­ge Schü­le­rin von einer auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­te­rin eines Dro­ge­rie­mark­tes in der Cobur­ger Innen­stadt ertappt.

Die jun­ge Dame war gegen­über der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe und ihrer eben­falls ver­stän­dig­ten Mut­ter sofort gestän­dig und räum­te den Dieb­stahl ein. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls ist jedoch die Folge.

Gegen Haus­wand gefah­ren – Lkw-Fah­rer flüchtig

ITZ­GRUND, LKR. COBURG. Am Diens­tag, gegen 13.30 Uhr tou­chier­te der Fah­rer eines Lkws aus dem Würz­bur­ger Zulas­sungs­be­reich die Haus­wand eines Anwe­sens in der Staf­fel­stei­ner Stra­ße in Her­reth. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den im vier­stel­li­gen Bereich zu küm­mern, setz­te der Lkw-Fah­rer sei­ne Fahrt unbe­rührt fort.

Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 erbeten.

Durs­ti­ger Dieb

WEIT­RAMS­DORF, LKR. COBURG. Ver­mut­lich um sei­nen Bier­durst zu stil­len, ent­wen­de­te ein bis­lang Unbe­kann­ter einen Kas­ten Bier der Mar­ke Bitt­bur­ger aus einem Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Fin­ken­weg. Wie der Lang­fin­ger jedoch an sei­ne Beu­te kam ist noch unklar, da kei­ne Auf­bruch­spu­ren fest­ge­stellt wer­den konn­ten. Die Cobur­ger Poli­zis­ten haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Ölspur auf der ST 2205 – Zwei leicht ver­letz­te Radfahrer

WEIT­RAMS­DORF. LKR. COBURG. Zwei leicht ver­letz­te Rad­fah­rer und der geplatz­te Ölschlauch eines Trak­tors sorg­te am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag für den Ein­satz von Poli­zei, Feu­er­wehr und Stra­ßen­meis­te­rei, sowie einer mehr­stün­di­gen Sper­rung der Staats­stra­ße 2205 zwi­schen Wei­dach und Weitramsdorf.

Beam­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wur­den kurz vor 18.00 Uhr zu zwei gestürz­ten Rad­fah­rern auf Höhe des Weit­rams­dor­fer Rat­hau­ses gerufen.

Ursäch­lich für den Sturz der bei­den Rad­ler war die durch den geplatz­ten Ölschlauch ent­stan­de­ne Ölspur. Dem Ver­neh­men nach, kamen bei­de Män­ner in einer Kur­ve zu Fall und zogen sich hier­bei glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Die Cobur­ger Poli­zis­ten nah­men vor Ort einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln nun gegen den Verursacher.

Wei­te­re Geschädigte/​Zeugen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kunst­werk gestohlen

Kro­nach: In der Zeit von Don­ners­tag bis Sams­tag kam es in der Heli­os-Kli­nik in Kro­nach zu einem Dieb­stahls­de­likt. Im Pati­en­ten-War­te­be­reich des Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trums sowie der KVB im Erd­ge­schoss des Gebäu­des fand zu die­ser Zeit eine Kunst­aus­stel­lung statt. Aus die­ser wur­de ein etwa 60x40 cm gro­ßes, schwarz-wei­ßes Gemäl­de im Wert von ca. 150,- Euro, wel­ches eine Abbil­dung des Queen-Sän­gers Fred­die Mer­cu­ry zeigt, gestohlen.

Motor­rad­fah­rer schwer verletzt

Stein­wie­sen: Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei Kro­nach ein gestürz­ter Motor­rad­fah­rer auf der KC 21 mit­ge­teilt. Ein 64-jäh­ri­ger Hon­da-Fah­rer war gegen 13:35 Uhr mit sei­nem Kraft­rad auf der Kreis­stra­ße unter­wegs und kurz vor einer schar­fen Links­kur­ve ins Ban­kett gekom­men. Dort fuhr der Krad-Fah­rer eini­ge Meter durch den Grün­strei­fen und ver­un­fall­te anschlie­ßend. Das Kraft­rad schlid­der­te durch den angren­zen­den Stra­ßen­gra­ben, der Fah­rer wur­de von sei­ner Maschi­ne geschleu­dert und zog sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu und wur­de zur medi­zi­ni­schen Behand­lung ins Kli­ni­kum Kulm­bach geflo­gen. Wie sich im Rah­men der Sach­ver­halts­auf­nah­me her­aus­stell­te, dürf­te nicht ein Fahr­feh­ler, son­dern mög­li­cher­wei­se eine medi­zi­ni­sche Ursa­che Grund für das Sturz­ge­sche­hen gewe­sen sein. An der Hon­da ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 1500,- Euro.

Dieb­stahl aus Baucontainer

Wei­ßen­brunn: Unbe­kann­te Die­be schlu­gen in der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag auf einer Bau­stel­le in Hum­men­dorf zu. Der oder die Täter ver­schaff­ten sich Zutritt zu einem in der Dorf­stra­ße ste­hend Bau­con­tai­ner und ent­wen­de­ten aus die­sem eine Geld­bör­se und die Bier­kas­se im Wert von etwa 100,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

PKW am Kauf­land ange­fah­ren und geflüchtet.

Kulm­bach. Wie erst jetzt gemel­det, wur­de am 10.06.24 in der Zeit zwi­schen 11:15 Uhr und 19:20 Uhr ein am Kauf­land-Park­platz abge­stell­ter Ford Focus durch einen flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher ange­fah­ren. Es ent­stand Sach­scha­den am vor­de­ren Stoßfänger.

Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei in Kulmbach.