Zum gemein­sa­men Phi­lo­so­phie­ren lädt die Stadt­bü­che­rei Forch­heim am Mitt­woch, 26. Juni 2024, um 19:00 Uhr ins phi­lo­so­phi­sche Nacht­ca­fé in die Spi­tal­stra­ße 3 in Forch­heim ein. Zum The­ma: „Denk­mus­ter ver­än­dern“ hält Dr. Jens Wim­mers, Phi­lo­so­phie­leh­rer, Uni­ver­si­täts­do­zent und Sach­buch­au­tor, einen Impuls­vor­trag und eröff­net damit den Abend: Wer ger­ne phi­lo­so­phiert, liebt es durch neue Per­spek­ti­ven und von star­ken Argu­men­ten über­rascht zu wer­den. Dann gilt es aller­dings, die eige­ne Posi­ti­on zu über­prü­fen und gege­be­nen­falls zu ändern. Nur wer selbst­be­wusst genug ist, sich ger­ne irri­tie­ren zu las­sen, um sich selbst neu aus­zu­rich­ten, erreicht im Den­ken eine höhe­re Stu­fe. Wor­auf grün­det die­ses Selbst­be­wusst­sein? Wie ori­en­tie­ren wir uns, wenn wir bereit sind, alte Denk­mus­ter zu ver­las­sen und uns für das Neue zu öff­nen? Anschlie­ßend kön­nen alle in Klein­grup­pen dis­ku­tie­ren. Im abschlie­ßen­den Ple­num wer­den die wich­tigs­ten Erkennt­nis­se vor­ge­stellt. Alle an phi­lo­so­phi­schen Über­le­gun­gen Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, sich in der unge­zwun­ge­nen Atmo­sphä­re des Nacht­ca­fés aus­zu­tau­schen. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erbeten.