Nacht, Win­ter, kalt und dun­kel und dann auch noch wind­still – wie soll das mit Wind- und PV funk­tio­nie­ren?“ Der­ar­ti­ge Fra­gen hört man häu­fig. Doch wie begrün­det sind die­se Äng­ste? Mit Dr. Ing. Chri­stioph Mau­rer haben wir einen der renom­mier­te­sten deut­schen Strom­netz­ex­per­ten zu Gast an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. In sei­nem Vor­trag „Ener­gie­wen­de und Ver­sor­gungs­si­cher­heit: Ein Wider­spruch?“ wird Herr Mau­rer auf genau die­se Fra­gen ein­ge­hen. Herr Mau­rer ist seit Janu­ar 2007 Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer der Con­sen­tec GmbH. Con­sen­tec ist ein Fach­be­ra­tungs­un­ter­neh­men, das sich auf inge­nieur­wis­sen­schaft­li­che und öko­no­mi­sche Fra­ge­stel­lun­gen im Bereich der Ener­gie­ver­sor­gung spe­zia­li­siert hat. Dr. Mau­rer ver­ant­wor­tet bei Con­sen­tec Fra­ge­stel­lun­gen zu ener­gie­po­li­ti­schen und ener­gie­wirt­schaft­li­chen Grund­satz­fra­gen sowie zu den The­men­be­rei­chen Über­tra­gungs­netz und Strom­markt­de­sign. Er hat einen Lehr­auf­trag zum The­ma „Markt und Net­ze – System­lö­sun­gen für die Ener­gie­wen­de“ an der FAU Erlan­gen-Nürn­berg. Herr Mau­rer arbei­tet in füh­ren­der Posi­ti­on an den „Lang­frist­sze­na­ri­en“ mit. Die Lang­frist­sze­na­ri­en model­lie­ren den Weg Deutsch­lands zu einem treib­haus­gas­neu­tra­les Ener­gie­sy­stem. Sie sind die wich­tig­ste wis­sen­schaft­li­che Grund­la­ge für kli­ma- und ener­gie­po­li­ti­sche Ent­schei­dun­gen in Deutsch­land. Im anschlie­ßen­den Podi­ums­ge­spräch wird Herr Mau­rer die Her­aus­for­de­run­gen der Ener­gie­wen­de mit Ver­tre­tern der Strom­netz­be­trei­ber Bay­ern­werk und Ten­neT dis­ku­tie­ren. Natür­lich wird auch dem Publi­kum die Mög­lich­keit gege­ben, eige­ne Fra­gen an die Ener­gie­ex­per­ten zu stel­len. Über einen zahl­rei­chen Besuch wür­den sich die Scientists4Future Bay­reuth sehr freuen.

Wann: Don­ners­tag, 04.07.2024, 19.00 Uhr,

Wo: H15 NWI, Uni­ver­si­tät Bayreuth

Vor­trag von Dr. Ing. Chri­stioph Maurer:

Ener­gie­wen­de und Ver­sor­gungs­si­cher­heit: Ein Widerspruch?

Im Anschluss Podiumsgespräch:

Her­aus­for­de­rung Ener­gie­wen­de aus der Sicht von Netz­be­trei­bern mit Ver­tre­tern von Bay­ern­werk und TenneT.