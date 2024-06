Die Untreu­see-Freun­de, der För­der­ver­ein für den schön­sten See der Regi­on, hat auf den Miss­stand der aus­ge­fal­le­nen städ­ti­schen Tem­pe­ra­tur­an­zei­ge am Hofer Bade­see reagiert. Inner­halb nur weni­ger Tage instal­lier­te der Ver­ein eine neue Sta­ti­on, mit deren Hil­fe nun online Luft- und Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren abge­fragt wer­den kön­nen. Die Echt­zeit-Daten sind ab sofort über die Web­sei­te des Ver­eins unter www​.untreu​see​-freun​de​.de abruf­bar und wer­den zusätz­lich auch am See über Moni­to­re ange­zeigt. Die instal­lier­te LoRa­Wan-Wet­ter­sta­ti­on erfasst dabei ins­ge­samt drei Daten: Neben der aktu­el­len Luft­tem­pe­ra­tur kön­nen sowohl die Tem­pe­ra­tur an der Was­ser­ober­flä­che als auch jene in einem Meter Was­ser­tie­fe abge­fragt wer­den. Der Ver­ein reagier­te mit der Instal­la­ti­on auf vie­le Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung: „Eine funk­ti­ons­fä­hi­ge Anzei­ge der aktu­el­len Was­ser­tem­pe­ra­tur ist ins­be­son­de­re für Schwim­mer und Bade­gä­ste sehr wich­tig. Sei­tens der Stadt Hof hat­te man uns auf Nach­fra­ge aller­dings signa­li­siert, dass eine Repa­ra­tur der bestehen­den städ­ti­schen Anzei­ge sehr kosten­in­ten­siv und lang­wie­rig sein wür­de. Ein­mal mehr fehlt es hier der­zeit an den Mit­teln. Mit Blick auf das anste­hen­de Som­mer­wet­ter hat sich unser Ver­ein des­halb in sei­ner jüng­sten Vor­stands­sit­zung ent­schie­den, selbst tätig zu wer­den“, so För­der­ver­eins-Vor­sit­zen­der Dr. Harald Ficht­ner. Die nun in Betrieb gegan­ge­ne Anla­ge konn­te durch die erbrach­te Eigen­lei­stung für unter 500 Euro rea­li­siert wer­den. Damit die Bade­gä­ste für die Infor­ma­ti­on nicht immer selbst ins Inter­net gehen müs­sen, wer­den die Mess­wer­te künf­tig auch über die Moni­to­re der Som­mer­gast­stät­te „Die Wert­schaft“ angezeigt.