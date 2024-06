Am Wochen­en­de fand der ECA ( Euro­pean Canoe Asso­cia­ti­on ) Nach­wuchs-Cup in Augs­burg auf der Olym­pia­stre­cke statt. Dabei ste­hen die Alters­klas­sen U14 , U16 und U18 im Mit­tel­punkt. Nach­wuchs­sport­ler aus Deutsch­land, Öster­reich, Tsche­chi­en, Slo­va­kei, Schweiz, Ita­li­en, Frank­reich, Polen, Litau­en, Kroa­ti­en, Cana­da und Neu­see­land waren am Start. Damit die Sport­ler Erfah­rung sam­meln kön­nen, wur­den je 1 kom­plet­tes Ren­nen am Sams­tag und Sonn­tag durch­ge­führt. Im Gegen­satz zu den natio­na­len Regeln wur­de mit dem Halb­fi­na­le begon­nen und 2/3 des Fel­des kam ins Fina­le. Max Pet­zold star­te­te in der Alters­klas­se U16. Ihm unter­lief gleich bei Tor 3 eine Fehl­ein­schät­zung der Strö­mung und er fuhr am Tor vor­bei. Die dar­aus resul­tie­ren­den 50 Straf­se­kun­den lie­ßen ihn auf Platz 46 von 54 Star­tern zurück­fal­len. Am Sonn­tag kam er bes­ser mit der Stre­cke zurecht und lan­de­te mit der Gesamt­zeit von 129,44 auf Platz 35. Für das Fina­le der bes­ten 30 fehl­ten ihm aber gut 5 Sekun­den. Lorenz Gor­wa hat­te mit 36 Star­tern in der U14 ein etwas klei­ne­res Teil­neh­mer­feld. Am Sams­tag kam er mit 143,35 sec Gesamt­zeit auf Platz 12 im Semi­fi­na­le. Im Fina­le der bes­ten 24 konn­te er sich noch stei­gern und kam mit 131,96 auf Platz 10. Am Sonn­tag gelang ihm mit 129.02 und nur einer Tor­be­rüh­rung eine gute Fahrt, die Platz 14 bedeu­te­te. Im Fina­le gelang ihm wie­der­um eine Resul­tats­ver­bes­se­rung auf 127,75 sec. Damit lag er auf Platz 11.