Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa hat einer fünf­ten Klas­se der Erlö­ser-Mit­tel­schu­le in Bam­berg den vier­ten Band der Isar-Detek­ti­ve, einer Zusam­men­ar­beit des Baye­ri­schen Land­tags mit dem Oetin­ger-Ver­lag, über­reicht. „Es ist eine wich­ti­ge Auf­ga­be, Kin­der für das Lesen zu begei­stern und ihnen gleich­zei­tig wich­ti­ge Wer­te wie Team­ar­beit, Gerech­tig­keits­sinn und Neu­gier zu ver­mit­teln,“ sag­te Ursu­la Sowa bei der Über­ga­be. „Die ‚Isar-Detek­ti­ve‘ ver­bin­den auf wun­der­ba­re Wei­se span­nen­de Geschich­ten mit einem Lern­fak­tor, auch über Poli­tik, und ich freue mich sehr, die­sen neu­en Band an euch über­ge­ben zu kön­nen.“ Die Isar-Detek­ti­ve sind eine Kri­mi-Rei­he für das Alter von neun bis zwölf Jah­ren. Alles dreht sich dabei um die vier Detek­ti­ve Balu, Flo­ren­ti­ne, Mari­et­ta und Eli­as, wel­che einen span­nen­den Fall auf­klä­ren. In die­sem Band spie­len Wah­len, aber auch Social Media eine Rol­le – und der Fasching in Veits­höch­heim kommt auch vor. So viel sei schon ein­mal ver­ra­ten! Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­se 5b der Erlö­ser Schu­le Bam­berg nah­men die Bücher mit gro­ßer Freu­de ent­ge­gen. „Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler sind schon gespannt dar­auf, die neu­en Aben­teu­er der Isar-Detek­ti­ve zu ent­decken und gemein­sam zu lösen“, so Schul­lei­ter Eugen Küg­ler. Alle Bän­de kön­nen als Klas­sen­sät­ze – solan­ge vor­rä­tig – von baye­ri­schen Schu­len kosten­frei beim Land­tag bestellt wer­den, sind aber auch als Taschen­buch im Buch­han­del verfügbar.