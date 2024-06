Die Mal­te­ser in Bam­berg sind bei der Fuß­ball-EM-Fan­mei­le von Radio Bam­berg auf dem Max­platz für die sani­täts­dienst­li­che Ver­sor­gung zustän­dig. Die Sani­täts­kräf­te hel­fen bei Kreis­lauf­schwä­che, offe­nen Wun­den oder geschwol­le­nen Knö­cheln. Nach Stür­zen, über­trie­be­nem Alko­hol­kon­sum oder auch wenn Kin­der von ihren Eltern in der Men­schen­men­ge getrennt wur­den, ste­hen sie in ihrer weit­hin sicht­ba­ren Ein­satz­klei­dung bereit. Radio Bam­berg über­trägt alle WM-Spie­le der deut­schen Natio­nal­mann­schaft live auf LED-Groß­bild­lein­wand. Das erste Spiel gegen Schott­land fin­det bereits mor­gen Abend (Frei­tag, 14. Juni) um 21 Uhr statt, Ein­lass auf die Fan­mei­le ist jeweils zwei Stun­den vor Anpfiff.

Gleich­zei­tig nut­zen die Mal­te­ser gemein­sam mit dem euro­päi­schen Fuß­ball­ver­band Uefa die Auf­merk­sam­keit des Groß­ereig­nis­ses in Deutsch­land für ein wich­ti­ges medi­zi­ni­sches Pro­jekt: Die Mal­te­ser bie­ten kur­ze Schu­lun­gen an, um in nur einer Stun­de zum „Her­zens­ret­ter“ zu wer­den. Unter dem Titel „Get trai­ned and save lives“ (deutsch: Lass Dich aus­bil­den und ret­te Leben) wer­den Kur­se für Ein­zel­per­so­nen oder Grup­pen ange­bo­ten. In Bam­berg kön­nen Kur­se wäh­rend der Zeit der EM unter www​.mal​te​ser​.de/​g​e​t​t​r​a​i​ned oder www​.mal​te​ser​-bam​berg​.de gebucht wer­den. Auch auf der Fan­mei­le am Max­platz ist eine spon­ta­ne „Herzensretter“-Schulung mög­lich. Nach dem Mot­to: Erst Leben ret­ten üben, dann Fuß­ball schau­en! Somit ist man zu jeder Zeit in jeder Situa­ti­on als Erst­hel­fer gerüstet.

Zum Hin­ter­grund: Im Grup­pen­spiel Däne­mark gegen Finn­land bei der letz­ten Euro­pa­mei­ster­schaft im Jahr 2021 brach der däni­sche Fuß­ball­star Chri­sti­an Erik­sen bewusst­los auf dem Spiel­feld zusam­men. Er muss­te auf dem Platz reani­miert wer­den. So wur­de sein Leben geret­tet. Eine Sze­ne, die wahr­schein­lich vie­le Fuß­ball­fans noch vor Augen haben. Hier waren Fach­leu­te vor Ort. Im All­tag kann aber jeder in die­se Situa­ti­on gera­ten – und nicht immer ist medi­zi­ni­sches Per­so­nal direkt zur Stel­le. Die UEFA und der ERC (Euro­pean Resus­ci­ta­ti­on Coun­cil) grei­fen das The­ma Reani­ma­ti­on anläss­lich der Fuß­ball-Euro­pa­mei­ster­schaft in Deutsch­land auf: „Get trai­ned and save lives“. Wäh­rend des Tur­niers sol­len so vie­le Fuß­bal­ler, Mit­ar­bei­ten­de, Betreu­en­de und Fans wie mög­lich die Grund­la­gen der Wie­der­be­le­bung erler­nen. Bei die­ser wich­ti­gen Akti­on betei­li­gen sich auch die Malteser.

Spen­den­hin­weis: Wir freu­en uns über jede Spen­de für unse­re ehren­amt­li­chen Ange­bo­te. Mehr dazu unter: www​.mal​te​ser​-bam​berg​.de Spen­den­kon­to: Pax Bank, IBAN: DE80 3706 0120 1201 2030 20, BIC: GENODED1PA7