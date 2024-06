Nicht nur die Fuß­ball­welt freut sich gera­de über eine Eröff­nung. Wäh­rend die Heim-Euro­pa­mei­ster­schaft begann, öff­ne­te auch der sech­ste Inklu­si­ons­be­trieb in Ober­fran­ken – das Bistro am Markt (BAM) in Wun­sie­del – am 14. Juni erst­mals sei­ne Tore für Gäste. In ganz Bay­ern gibt es bereits 110 Inklusionsbetriebe.

12 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter bil­den die enga­gier­te Mann­schaft des BAM. Dar­un­ter sind 5 Men­schen mit Schwer­be­hin­de­rung. „Genau das macht Inklu­si­ons­be­trie­be aus“, erklärt Chri­sti­an Wei­ßen­ber­ger, Lei­ter des Inklu­si­ons­amts in der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) in Bay­reuth. „Sie bie­ten Men­schen mit einer Beein­träch­ti­gung die Mög­lich­keit, den pas­sen­den Arbeits­platz für ihre Bedürf­nis­se zu fin­den – immer dann, wenn deren Beschäf­ti­gung auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt sonst auf beson­de­re Schwie­rig­kei­ten stößt.“

Das Inklu­si­ons­amt im ZBFS unter­stütz­te im ver­gan­ge­nen Jahr Inklu­si­ons­be­trie­be mit Lei­stun­gen in Höhe von rund 18 Mil­lio­nen Euro.

Dabei han­delt es sich um recht­lich und wirt­schaft­lich selbst­stän­di­ge Unter­neh­men auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt, die min­de­stens 30 Pro­zent schwer­be­hin­der­te Men­schen beschäf­ti­gen. In Bay­erns Inklu­si­ons­be­trie­ben arbei­ten inzwi­schen über 4.000 Men­schen, dar­un­ter fast 1.900 Men­schen mit Behinderung.

„Arbeit­ge­ber kön­nen vom ZBFS-Inklu­si­ons­amt – wie in die­sem Bei­spiel – finan­zi­el­le Mit­tel zum Auf­bau sowie zur Aus­stat­tung eines Inklu­si­ons­be­trie­bes erhal­ten“, betont Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS. „Zudem lei­stet das ZBFS finan­zi­el­le Unter­stüt­zung bei den Per­so­nal­ko­sten. So kön­nen wir Men­schen, die es auf­grund ihrer Behin­de­rung beson­ders schwer haben, Arbeits­plät­ze auf dem ersten Arbeits­markt anbie­ten und deren Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­se dau­er­haft sichern.“

Mehr über Inklu­si­ons­be­trie­be und die För­der­mög­lich­kei­ten des ZBFS erfah­ren Sie hier: www​.zbfs​.bay​ern​.de/​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​/​t​h​e​m​e​n​/​i​n​k​l​u​s​i​o​n​s​b​e​t​r​i​ebe

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum neu­en Bistro am Markt in Wun­sie­del gibt es hier: https://​bistro​ammarkt​-wun​sie​del​.de/