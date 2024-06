Gold­kro­nach, Lkr. Bay­reuth. 6000,– EUR Sach­scha­den ent­stand bei einem kurio­sen Ver­kehrs­un­fall in Gold­kro­nach. Die Poli­zei sucht Zeugen.

Am gest­ri­gen Diens­tag, gegen 15.45 Uhr befuhr eine 69-jäh­ri­ge mit ihrem Opel die Bach­gas­se in Gold­kro­nach. Zu die­sem Zeit­punkt kam ihr ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw ent­ge­gen, der mit­tig in der Bach­gas­se fuhr. Um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den, lenk­te die 69-jäh­ri­ge ihren Pkw nach rechts. Dort stand aller­dings der Ford eines 39-Jäh­ri­gen. Auf­grund der hohen Bau­wei­se des Autos der 69-Jäh­ri­gen, fuhr die­se mit den rech­ten Fahr­zeug­rei­fen über Stoß­stan­ge, Motor­hau­be und Wind­schutz­schei­be halb­sei­tig auf den gepark­ten Ford und blieb schräg auf die­sem stehen.

An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von ca. 6000,– EUR. Der bis­lang unbe­kann­te Pkw, der mit­tig der Unfall­be­tei­lig­ten ent­ge­gen­kam, ent­fern­te sich von der Unfallstelle.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und sucht nun nach Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­ten konn­ten und Hin­wei­se zu dem flüch­ti­gen Pkw geben kön­nen. Hin­wei­se bit­te an die PI Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230.