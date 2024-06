„Glaub­wür­dig Christ­sein in kapi­ta­li­sti­schen Zei­ten“ – die­ses The­ma steht im Mit­tel­punkt des sozi­al­po­li­ti­schen Fei­er­abend­treffs zu dem das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg am 20.06.2024 um 19:00 Uhr in die Rost­scheu­ne, Fär­ber­gas­se 28, 96052 Bam­berg einlädt.

An die­sem Abend dis­ku­tie­ren Dr. Man­fred Böhm und Dr. Jörg Rie­ger die Fra­ge: Wo bleibt der Mensch im Kapi­ta­lis­mus? Nach einem Impuls­re­fe­rat begeg­nen die Exper­ten ein­an­der in der Diskussion.

Die bei­den genann­ten Theo­lo­gen tren­nen geo­gra­phisch zwar Kon­ti­nen­te, doch in ihren Auf­fas­sun­gen und Ansich­ten sind sich uner­war­tet nah: Dr. Jörg Rie­ger ist Pro­fes­sor für Theo­lo­gie an der Van­der­bilt Uni­ver­si­ty in Nash­ville, Ten­nes­see. Dr. Man­fred Böhm war jahr­zehn­te­lang Lei­ter der Betriebs­seel­sor­ge im Erz­bis­tum Bam­berg. Bei­de sind Ver­fech­ter einer soli­da­ri­schen und sozi­al gerech­ten Gesell­schaft. Die gegen­sei­ti­ge, zufäl­li­ge Lek­tü­re ihrer Fach­bü­cher mach­te sie mit­ein­an­der bekannt.

Der Ein­tritt ist frei, Geträn­ke gibt es kosten­gün­stig. Um Anmel­dung wird gebe­ten, tele­fo­nisch unter 0951/9169116 oder digi­tal unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen. Park­plät­ze fin­den sich nicht direkt vor Ort, fuß­läu­fig ist die Tief­ga­ra­ge Bam­berg Mit­te zu erreichen.