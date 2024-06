Johannisfeuer in Freudeneck

EM-bedingt ein biss­chen frü­her als in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ver­an­stal­tet der Kapel­len­bau­ver­ein heu­er sein Johan­nis­feu­er. Ter­min ist in die­sem Jahr der Frei­tag, 28.Juni. Ent­zün­det wird das Feu­er tra­di­tio­nell unter­halb der Kapel­le auf dem Park­platz oder auf dem Fest­platz. Beginn ist um 18 Uhr, die Besu­cher dür­fen sich auf Spei­sen und Geträn­ke in rei­cher Aus­wahl freu­en. Bei Ein­bruch der Dun­kel­heit zie­hen die Kin­der mit Fackeln zum Holz­stoß und zün­den gemein­sam das Feu­er an. Die Ein­nah­men des Johan­nis­feu­ers im Rat­tels­dor­fer Gemein­de­teil flie­ßen in die Instand­hal­tung der im Jahr 1992 ein­ge­weih­ten Kapel­le am Orts­ein­gang. Die Mit­glie­der und flei­ßi­gen Hel­fer des Kapel­len­bau­ver­eins freu­en sich auf mög­lichst vie­le Gäste, die an die­sem Tag nicht befürch­ten müs­sen, ein Fuß­ball­spiel zu ver­pas­sen. Der 28. Juni ist bei der EM näm­lich ein spiel­frei­er Tag.