Ob in der Ver­wal­tung, im Hand­werk oder der Indu­strie – gesun­de Arbeit ist in Unter­neh­men aller Bran­chen wich­tig. Bereits die ersten Berufs­jah­re kön­nen das Gesund­heits­ver­hal­ten jun­ger Beschäf­tig­ter in der Arbeits­welt prä­gen. Die AOK Bay­ern will daher mit dem erst­ma­lig aus­ge­lob­ten Gesund­Ma­cher Award jun­ge Mit­ar­bei­ten­de moti­vie­ren, krea­ti­ve und gesund­heits­för­dern­de Kon­zep­te für ihren eige­nen Betrieb zu entwerfen.

„Wir geben kein The­ma vor. Die Nach­wuchs­kräf­te kön­nen unter­schied­lich­ste Schwer­punk­te set­zen wie zum Bei­spiel gesun­de Ernäh­rung, Bewe­gung oder Stress­ma­nage­ment, aber auch Ideen zur Sucht­prä­ven­ti­on, gesun­den Füh­rung oder Diver­si­tät ent­wickeln“, so Doro­thea Hil­gert, Exper­tin für betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment (BGM) bei der AOK in Bam­berg. Die drei besten Ideen zeich­net die AOK mit jeweils 5.000 Euro für Gesund­heits­ak­tio­nen im jewei­li­gen Unter­neh­men aus. Am 31. August endet die Bewerbungsfrist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­schrei­bung und zur Anmel­dung gibt es auf www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​g​e​s​u​n​d​m​a​c​her oder bei BGM-Exper­tin Doro­thea Hil­gert bei der AOK in Bam­berg unter der Ruf­num­mer 0951 9336–243 oder per E‑Mail dorothea.​hilgert@​by.​aok.​de.