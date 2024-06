Um das Not­wen­di­ge mit dem Gesel­li­gen zu ver­bin­den gestal­te­te der Gar­ten­bau­ver­ein Wein­garts sei­ne Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 7.6.24 etwas anders: zuerst wur­de im Ver­eins­gar­ten der Grill ange­schürt und alle Mit­glie­der und Gäste konn­ten sich stär­ken. Anschlie­ßend wur­de unter frei­em Him­mel die offi­zi­el­le Tages­ord­nung abgearbeitet.

Fr. Susan­ne Oberst-Bran­den­burg (1.Vorstand) blick­te auf die zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten des Ver­eins zurück und bedank­te sich bei allen Mit­glie­dern, die sich aktiv im Ver­eins­ge­sche­hen beteiligen.

Auch die geplan­ten Ver­eins­ak­ti­vi­tä­ten (z.B. Tag der offe­nen Gar­ten­tür, Som­mer­fest) kön­nen ohne die vie­len hel­fen­den Hän­de nicht durch­ge­führt wer­den. Herz­li­chen Dank und auch herz­li­che Ein­la­dung hier­zu von der gesam­ten Vor­stand­schaft an alle Mit­glie­der und Freun­de des Vereins.

Im zwei­jäh­ri­gen Tur­nus stan­den auch Neu­wah­len auf der Tagesordnung.

Hier zeigt sich die Bestän­dig­keit und die Treue der ver­ant­wort­li­chen Per­so­nen: Bis auf einen Neu­zu­gang bei den Bei­sit­zern (neu gewählt: Mar­tin Bie­ber) gab es kei­ne per­so­nel­len Veränderungen.

Beson­de­ren Wert legt der Ver­ein auf das gemein­sa­me Gär­teln. Hier­zu trifft man sich in locke­rer Run­de an jedem zwei­ten Mitt­woch (gera­de Wochen) ab 16:00 am Ver­eins­gar­ten. Der Aus­tausch an Wis­sen und Erfah­run­gen und die Wei­ter­ga­be von Tipps zum öko­lo­gi­schen Umgang im eige­nen Gar­ten steht hier­bei im Vor­der­grund. Dies kommt vor allem jun­gen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern zu Gute, die ger­ne dazu ler­nen wollen.

Das Team des Gar­ten­bau­ver­eins Wein­garts freut sich auf eine schö­ne Gar­ten-Sai­son mit viel Gesel­lig­keit und Zusam­men­halt in Maigisch.

Kon­takt: gbv.​maigisch@​gmail.​com