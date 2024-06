Seit 2003 beglei­tet das Pro­gramm „MUT – Mäd­chen und Tech­nik“ die Berufs­ori­en­tie­rung von Schü­le­rin­nen, indem es Schü­le­rin­nen viel­sei­ti­ge Erfah­run­gen im Umgang mit Tech­nik und Natur­wis­sen­schaf­ten ermög­licht. Vom 29.–31. Juli wer­den Mäd­chen von 10 bis 14 Jah­ren an der Hoch­schu­le Coburg in prak­ti­schen Work­shops selbst aktiv und ler­nen so ihre Stär­ken bes­ser ken­nen. Die Teil­neh­me­rin­nen bau­en z.B. eine elek­tro­ni­sche Trom­mel, machen ihre Gene sicht­bar oder pro­gram­mie­ren am Com­pu­ter ein klei­nes Spiel. Beim Bogen­schie­ßen wird die Kon­zen­tra­ti­on gestärkt und im Wald mit einem För­ster die­ser wich­ti­ge Lebens­raum erkun­det. In dem bun­ten und viel­sei­ti­gen Pro­gramm ist für jede etwas Pas­sen­des dabei – auch Kur­se zur Berufs­ori­en­tie­rung ste­hen auf dem Pro­gramm. Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung fin­den Sie unter https://​www​.mut​-ober​fran​ken​.de/​a​k​t​i​o​n​e​n​-​k​a​l​e​n​d​e​r​/​a​u​f​-​d​i​e​-​p​l​a​e​t​z​e​-​t​e​c​h​n​i​k​-​l​os/.

Fly­er: fly­er auf die plät­ze som­mer 2024