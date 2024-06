Am Mon­tag, den 01. Juli 2024 macht der BRK-Senio­ren­club einen Aus­flug zum Land­gast­hof Fischer in Mistel­feld. Hier­zu tref­fen sich die Senioren/​innen in Mistel­feld beim Land­gast­hof Fischer (Mistel­weg 17, 96215 Lich­ten­fels-Mistel­feld) um 14:00 Uhr. Gesel­li­ges Bei­sam­men­sein, net­te Gesprä­che und lecke­res Essen run­den die Ver­an­stal­tung ab. Der BRK-Fahr­dienst steht an die­sem Tag wie gewohnt zur Ver­fü­gung und wird fol­gen­de Hal­te­stel­len anfahren:

Tour 1

13:15 Uhr Schwa­ben­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:20 Uhr Bay­ern­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:25 Uhr Kro­na­cher Stra­ße (Forst­amt) > 13:30 Uhr Lang­hei­mer Straße

Tour 2

12:35 Uhr Cobur­ger Stra­ße (Rei­se-Insel) > 12:50 Uhr Bahn­hof > 12:55 Uhr Gustav-Hei­ne­mann-Stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:00 Uhr Nord­gau­er­stra­ße (ehem. Pfle­ge­heim) > Zwi­schen­stopp Mistel­feld > 13:15 Uhr Kapel­len­berg > 13:15 Uhr Lan­ge Stra­ße 50

Eine Vor­anmel­dung ist nicht erforderlich.