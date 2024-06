Das neue Team der Bam­berg Bas­kets nimmt wei­ter kon­kre­te For­men an. Für sei­ne Mann­schaft der Spiel­zeit 2024/25 hat Head Coach Anton Gavel nun mit KeyShawn Fea­zell einen sehr varia­blen Big Man unter Ver­trag genom­men. Der 206 cm gro­ße Front­court-Spie­ler wiegt 108 Kilo­gramm, ist 25 Jah­re alt und spiel­te bereits die letz­ten bei­den Jah­re in Euro­pa. Nach sei­ner Roo­kie-Sai­son in Finn­land bei Salon Vil­pas war er in der abge­lau­fe­nen Serie in Rumä­ni­en bei CSO Vol­un­t­a­ri aktiv. Der im US-Bun­des­statt Mis­sis­sip­pi gebo­re­ne US-Ame­ri­ka­ner erhält bei den Bam­berg Bas­kets einen Ein­jah­res­ver­trag und kom­plet­tiert damit gemein­sam mit Filip Sta­nić die Beset­zung der Centerposition.

Head Coach Anton Gavel: