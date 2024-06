Damen I und Her­ren I blei­ben auf Erfolgsspur

Aus­ge­gli­che­ne Bilanz beim Baur SV am fünf­ten Medenspiel­wo­chen­en­de: den vier Sie­gen der Damen I, Damen II, Her­ren I und Junio­ren I, ste­hen vier Nie­der­la­gen durch die Her­ren II, Her­ren III, Junio­ren II und Her­ren 30, sowie ein Unent­schie­den der Kna­ben gegenüber.

Kna­ben 15 Nord­li­ga 2: TC GW Bay­reuth – Baur SV 3:3

Die Kna­ben sicher­ten sich in Bay­reuth ein Unent­schie­den. Wäh­rend Jakub Fischer und John Hei­nisch jeweils deut­lich in zwei Sät­zen unter­la­gen, erkämpf­ten sich Luis Dötschel und The­re­sa Mül­ler den Sieg und stell­ten damit ein Unent­schie­den nach den Ein­zeln her. Auch im Dop­pel konn­te sich je eine Mann­schaft einen Sieg holen und den End­stand herstellen.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 2: Baur SV II – TS Coburg 1:5

Auf ihren ers­ten Sai­son­sieg müs­sen die 2. Junio­ren wei­ter­hin war­ten. Auch in ihrem zwei­ten Spiel unter­la­gen Lia Meindl­schmidt, Paul Rött­gen und Ame­lie Dötschel im Ein­zel jeweils deut­lich, ein­zig Kai Rich­ter hol­te einen Punkt für sei­ne Mann­schaft. In den Dop­peln konn­te das Baur SV Team aller­dings nichts mehr ent­ge­gen­set­zen und gab bei­de Punk­te an die Gäs­te ab.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: Baur SV – TC WB Thur­n­au 5:1

Die Junio­ren sicher­ten sich gegen die Gäs­te aus Thur­n­au ihren zwei­ten Sai­son­sieg. Juli­an Win­ter, Tizi­an Wag­ner, Nico­las Win­ter und Luis Dötschel konn­ten mit kla­ren Zwei­satz­sie­gen bereits im Ein­zel den Sieg per­fekt machen. Im Dop­pel behiel­ten Tizi­an Wagner/​Nicolas Win­ter und Luis Dötschel/​Theresa Mül­ler wei­ter die Über­hand und ent­schie­den bei­de Begeg­nun­gen für sich.

Her­ren 30 Nord­li­ga 3: Baur SV – TC Burg­haig 0:6

Zum Sai­son­auf­takt muss­ten die Her­ren 30 eine deut­li­che Heim­nie­der­la­ge ein­ste­cken. Harald Tuma, David Rudin, Mat­thi­as Mül­ler und Juri Phil­ipp konn­ten gegen ihre Geg­ner nicht viel aus­rich­ten und muss­ten sowohl die Ein­zel- als auch Dop­pel­be­geg­nun­gen in zwei Sät­zen abgeben.

Her­ren Nord­li­ga 5: Her­ren III – TC Sie­mens Red­witz 0:6

Ohne Punkt ende­te die Par­tie der drit­ten Her­ren gegen die Gäs­te aus Red­witz. Im Ein­zel unter­la­gen Colin Hei­nisch, Paul Rött­gen und Micha­el Schnei­der jeweils in zwei Sät­zen. Chris­ti­an Pit­ter­off kämpf­te sich nach ver­lo­re­nem ers­ten Satz zurück und sicher­te sich den zwei­ten, unter­lag dann aller­dings im Match­tie­break. Zwei Match­tie­breaks muss­ten auch die Dop­pel ent­schei­den. Hier zogen die Baur SV Her­ren jeweils den kür­ze­ren und sowohl Heinisch/​Röttgen als auch Pitteroff/​Schneider unter­la­gen knapp.

Damen Nord­li­ga 4: TSC Main­leus – Baur SV II 1:5

Über ihren ers­ten Sai­son­er­folg konn­ten sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die zwei­ten Damen freu­en. Bereits in den Ein­zeln sorg­ten Anni­ka Pet­te­rich, Ame­lie Dötschel, Made­lei­ne Schnei­der und Anna-Loui­sa Vogt­mann mit vier Punk­ten dafür, dass ihnen der Gesamt­sieg sicher war. Im Dop­pel hol­ten Ame­lie Dötschel/​Jule Naun­dorf noch den fünf­ten Punkt, Anni­ka Petterich/​Madeleine Schnei­der muss­ten sich im Ein­ser­dop­pel geschla­gen geben.

Her­ren Nord­li­ga 1: Baur SV II – TC WR Coburg 0:9

Chan­cen­los blie­ben erneut die zwei­ten Her­ren am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen star­ke Gäs­te aus Coburg. Im Ein­zel hat­te Knäb­lein an Posi­ti­on 3 die Chan­ce einen Ein­zel­punkt zu sichern, muss­te sich nach einer knap­pen Begeg­nung aller­dings im Match­tie­break geschla­gen geben. Auch Ruben Zuni­ga, Juli­en Zuni­ga, Ste­fan Fürst, Tizi­an Wag­ner und Luis Dötschel konn­ten nichts gegen ihre Geg­ner aus­rich­ten und unter­la­gen jeweils in zwei Sät­zen, wodurch die Nie­der­la­ge schon nach den Ein­zeln nicht mehr abzu­wen­den war. Dies zog sich auch in den anschlie­ßen­den Dop­peln so durch, wo eben­falls alle drei Par­tien an die Gäs­te gingen.

Die Ergeb­nis­se: Zuni­ga R. – Reu­ter 2:6, 1:6; Zuni­ga J. – Gast 2:6, 4:6; Knäb­lein – Grei­ner 3:6, 6:3, 5:10; Fürst – Bess­ler 1;6, 0:6; Wag­ner – Schmidt 1:6, 0:6; Dötschel – Heit­mann 2:6, 2:6; Zuni­ga R./Knäblein – Reuter/​Schmidt 1:6, 4:6; Zuni­ga J./Wagner – Bessler/​Heitmann 4:6, 1:6; Fürst/​Dötschel – Gast/​Beßler 2:6, 0:6.

Damen Nord­li­ga 1: TC Sel­bitz – Baur SV 1:8

Die ers­ten Damen blie­ben in ihrem vier­ten Spiel wei­ter­hin unge­schla­gen. In Sel­bitz hol­te Julia Wim­mer in einer star­ken Par­tie den ers­ten Punkt. Tina Ham­mer­schmidt hat­te kei­ne Pro­ble­me und gewann in zwei Sät­zen eben­so wie Nico­le Tuma. Mari­ja Radu­lo­vic fei­er­te ihren drit­ten Erfolg im Spit­zen­ein­zel und Julia Fischer stell­te den Sieg mit einem wei­te­ren Zwei­satz­er­folg her. Ein­zig Lia Meindl­schmidt hat­te nach einer hart umkämpf­ten Par­tie im Match­tie­break das Nach­se­hen. Im Dop­pel zeig­ten die Baur SVle­rin­nen erneut ihre Dop­pel­stär­ke und hol­ten wie schon in der Vor­wo­che alle drei Punk­te nach Hause.

Die Ergeb­nis­se: Thiel – Radu­lo­vic 1:6, 3:6; Schimdt – Wim­mer 2:6, 2:6; Hager – Meindl­schmidt 6:7, 7:6, 10:0; Hart­mann – Ham­mer­schmidt 1:6, 3:6; Schwippl – Fischer 4:6, 2:6; Lenz – Tuma 4:6, 4:6; Thiel/​Schmidt – Radulovic/​Hammerschmidt 5:7, 3:6; Hager/​Schwippl – Wimmer/​Fischer 0:6, 0:6; Hartmann/​Lenz – Meindlschmidt/​Tuma 7:6, 2:6, 6:10.

Her­ren Lan­des­li­ga 2: Baur SV – TC RW Erlan­gen II 9:0

Im vier­ten Sai­son­spiel sicher­ten unse­re Her­ren den Sieg bereits in den Ein­zeln. An 2 hat­te Dani­el Vlcek wenig Pro­ble­me und gestand sei­nem Kon­tra­hen­ten nur ein Spiel zu. Kevin Monat muss­te an 4 etwas kämp­fen, hol­te aber auch einen Zwei­satz­sieg. Dori­an Uhl­ein fand an 6 zunächst nicht ins Spiel, konn­te sein Niveau letzt­end­lich aber stei­gern und sie­gen. In der zwei­ten Ein­zel­run­de bot David Mra­zek eine gewohnt star­ke Leis­tung, die ihm sei­nen vier­ten Sieg der Sai­son ein­brach­te. Pas­cal Men­nel konn­te sich nach schwa­chem Start noch in den Match­tie­break spie­len. Hier war er deut­lich über­le­gen und hol­te den fünf­ten Punkt. Mann­schafts­füh­rer Ste­fan Kor­nitz­ky traf an 3 auf einen star­ken, jun­gen Kon­tra­hen­ten. Nach 2:5‑Rückstand im ers­ten Satz dreh­te er die Begeg­nung mit einem 7:1 im Tie­break und einem 6:1 im zwei­ten Durch­gang zu sei­nen Guns­ten. Nach­dem alle sechs Punk­te an unse­re Her­ren gin­gen, gaben die Gäs­te die Dop­pel auf. Somit stand der 9:0‑Sieg fest.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Kraus 6:1, 6:0; Vlcek – Pfeif­fer 6:1, 6:0; Dr. Kor­nitz­ky – Höf­ken 7:6, 6:1; Monat – Hör­ner 6:2, 6:2; Men­nel – Bräu­ning 4:6, 6:0, 10:3; Uhl­ein – Moll 6:4, 6:2; Mrazek/​Vlcek – Kraus/​Pfeiffer (w.o.); Kornitzky/​Monat – Höfken/​Hörner (w.o.); Mennel/​Uhlein – Bräuning/​Moll (w.o.).

Vor­schau

Am kom­men­den Frei­tag, den 21.06. spie­len die Jüngs­ten des Baur SV im U9 Klein­feld in ihrem ers­ten Heim­spiel gegen die Gäs­te vom Weiß-Blau Thur­n­au. Eben­falls am Frei­tag emp­fan­gen die Kna­ben auf der hei­mi­schen Anla­ge den TC Kasen­dorf, Beginn bei bei­den Par­tien ist 15:00. Die Junio­ren spie­len am Sams­tag, 22.06. ab 09:00 gegen den TC Weiß-Rot Coburg. Wie schon in der Vor­wo­che ist auch am Sonn­tag, den 23.06. wie­der vol­les Haus auf der Anla­ge des Baur SV: die Damen II haben den TSV Elsa zu Gast, die Her­ren II die TG Neustadt/​Coburg und die Her­ren III emp­fan­gen den TC Küps, Spiel­be­ginn ist jeweils um 10:00. Die Mann­schaf­ten freu­en sich über zahl­rei­che Unterstützung.