Am letz­ten Sonn­tag wur­de der der Iron­man 70.3 Niz­za als rei­nes Alters­klas­sen-Ren­nen aus­ge­tra­gen. Ins Feld der knapp 2000 Teil­neh­men­den hat­te sich über­ra­schend und erst am Sams­tag über die Social Media kom­mu­ni­ziert auch Anne Haug gemischt, die so außer Kon­kur­renz einen WM-Test­lauf unter Wett­kampf­be­din­gun­gen auf einer Teil­strecke der IRON­MAN Welt­mei­ster­schaft absol­vie­ren konn­te. Die Alters­klas­se­n­ath­le­ten freu­ten sich über den über­aus pro­mi­nen­ten Namen auf der Startliste.

Laut Manage­ment wur­de am Sams­tag bereits ein Strecken­check auf Teil­stücken der Welt­mei­ster­schafts-Rad­strecke absol­viert. Hier lag der Fokus auf Fahr­bahn­be­lag, Anstei­gen, Abfah­ren und Kur­ven. Die IRON­MAN Welt­mei­ster­schaft wird für die Pro­fi­da­men am 22. Sep­tem­ber erst­mals am Mit­tel­meer ausgetragen.

Haug finish­te nach 4:38:44 Stun­den. Einer Schwimm­zeit von 27:07 Minu­ten über die 1,9 Kilo­me­ter folg­te ein Bike­split von 2:50:01 Stun­den für die 90 Kilo­me­ter. Abschlie­ßend ließ die Bay­reu­the­rin beim Halb­ma­ra­thon in 1:13:48 Stun­den noch ein läu­fe­ri­sches Feu­er­werk fol­gen. Ihr Ergeb­nis floss am Ende da Start außer Kon­kur­renz nicht in die Wer­tung mit ein.

Frank Übel­hack