Kaum eine Kir­che kommt ohne sie aus; in baro­cken und goti­schen Kir­chen bevöl­kern sie den Kir­chen­raum, in den moder­nen Kir­chen sind sie aus­ge­wähl­ter anzu­tref­fen: Sta­tu­en von Hei­li­gen. Wäh­rend sie im Mit­tel­al­ter und der frü­hen Neu­zeit heiß begehrt als Mitt­ler zwi­schen einem fer­nen Gott und den Men­schen waren, sind sie spä­tes­tens seit dem zwei­ten Vati­ka­ni­schen Kon­zil eher Vor­bil­der für Wert­hal­tung und das eige­ne Han­deln aber auch wei­ter­hin Für­spre­cher bei Gott.

Jeder und jedem Hei­li­gen wer­den dar­über hin­aus Wirk­kräf­te in ihrer Für­bit­te bei Gott zuge­spro­chen, die in beson­de­ren Not­si­tua­tio­nen hel­fen kön­nen: der Hl. Valen­tin beim Wunsch nach bestän­di­ger Lie­be, der HL. Anto­ni­us, wenn die Lie­be fürs Leben fehlt, der Hl. Sebas­ti­an in Seu­chen­zei­ten und der Hl. Mar­tin als Schutz­pa­tron der Rei­sen­den und Bettler.

Die­se Ver­eh­rung in beson­de­ren Situa­tio­nen war jedoch einem Wan­del im Lau­fe der Geschich­te unter­wor­fen. Die Vor­trags­rei­he möch­te eini­ge aus­ge­wähl­te Hei­li­ge und den Wan­del Ihrer Ver­eh­rung im Lau­fe der Geschich­te dar­stel­len. Für die Vor­trags­rei­he hat der St. Micha­els­bund eine Lite­ra­tur­lis­te zusam­men­ge­stellt, die Sie auf fol­gen­der Inter­net­sei­te her­un­ter­la­den kön­nen: www​.micha​els​bund​.de/​s​p​e​r​r​i​g​e​-​h​e​i​l​ige .

Vor­trags­rei­he: „Sper­ri­ge Hei­li­ge – vom Kin­der­gar­ten­star zur quee­ren Ikone“

For­mat: Zoom-Online-Kon­fe­renz – Der Link wird nach Anmel­dung versandt

Dau­er: – max. 1 Stun­de Vor­trag, 30 min. Austausch

Kos­ten: Die Vor­trä­ge sind kostenfrei

Ver­an­stal­ter: Abtei­lung Erwach­se­nen­bil­dung im Erz­bis­tum Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung im Erz­bis­tum Bam­berg e.V. und dem St. Micha­els­bund im Erz­bis­tum Bamberg

Anmel­dung: bit­te unter Anga­be ihres Namens und Ihrer Adres­se an:

Erz­bi­schöf­li­ches Ordi­na­ri­at Bam­berg, Abtei­lung Erwach­se­nen­bil­dung, Dom­str. 5, 96049 Bamberg,

Email: erwachsenenbildung@​erzbistum-​bamberg.​de.

Ter­mi­ne