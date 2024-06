BIL­DER FEH­LEN NOCH

2.300 jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus ganz Deutsch­land und den deut­schen Schu­len im euro­päi­schen Aus­land hat­ten sich in den 170 Regio­nal- und 16 Lan­des­wett­be­wer­ben für das gro­ße Fina­le, den Bun­des­wett­be­werb Jugend musi­ziert qua­li­fi­ziert, der vom 16.–22. Mai in Lübeck durch­ge­führt wurde.

Die elf Teil­neh­men­den aus der Regi­on Bam­berg waren sehr erfolg­reich und kehr­ten fast alle mit Prei­sen zurück. Das beste Ergeb­nis erziel­te dabei die erst 14-jäh­ri­ge Romy Luba Resatsch, die sich in den zwei Solo­ka­te­go­rien Gitar­re und Bass (Pop) qua­li­fi­ziert hat­te und in Alters­grup­pe (AG) III zwei Mal einen ersten Preis mit Höchst­punkt­zahl 25 gewin­nen konn­te. Zudem erhielt Romy einen der begehr­ten Son­der­prei­se und wird damit als Soli­stin zu einem Kon­zert im Rah­men des meet­MU­SIC Open Airs vom 16.–18.08.2024 nach Mett­in­gen eingeladen.

Erste Prei­se mit Höchst­punkt­zahl gab es auch für den jun­gen Fagot­ti­sten Alex­an­der Mar­tens (AG III) und sei­ne Schwe­ster Chia­ra Mar­tens, die am glei­chen Instru­ment in AG V teil­nahm. Zusätz­lich zu ihrem 1. Preis erhielt Chia­ra zwei Son­der­prei­se: einen von der Stif­tung Schles­wig-Hol­stein Musik Festi­val, die für her­aus­ra­gen­de Teil­neh­men­de der Kate­go­rie Holz­blas­in­stru­men­te ver­ge­ben wer­den und mit der Ein­la­dung ver­bun­den sind, in der Rei­he „Musik­fe­ste auf dem Lan­de“ des Schles­wig-Hol­stein Musik Festi­vals zu kon­zer­tie­ren. Außer­dem lädt das Kam­mer­or­che­ster an der TU Darm­stadt Chia­ra ein, bei zwei Kon­zer­ten des Orche­sters als Soli­stin mit­zu­wir­ken. Einen Son­der­preis für die beste Inter­pre­ta­ti­on eines für Jugend musi­ziert kom­po­nier­ten Werks bekam das Kla­vier-Duo Katha­ri­na Görz und Yeva Kra­vets zuge­spro­chen, die in der Kate­go­rie Kla­vier vierhändig/​an zwei Kla­vie­ren einen zwei­ten Preis mit 23 Punk­ten gewin­nen konnten.

Alle Ergeb­nis­se von Teil­neh­men­den aus der Regi­on Bamberg

Name Wertung/​ Instru­ment AG Wohn­ort Ergeb­nis SP = Sonderpreis Resatsch, Romy Luba Bass (Pop) III Bam­berg 25 Punk­te, 1. Preis / SP Resatsch, Romy Luba Gitar­re III Bam­berg 25 Punk­te, 1. Preis Mar­tens, Alexander Fagott III Bam­berg 25 Punk­te, 1. Preis Mar­tens, Chiara Fagott V Bam­berg 25 Punk­te, 1. Preis Hugel, Lea Néme­th, Klara Kla­vier Vio­li­ne III Bam­berg Bam­berg 23 Punk­te, 2. Preis Emö­key, Piroska Bass (Pop) IV Bam­berg 23 Punk­te, 2. Preis Görz, Katha­ri­na Kra­vets, Yeva Kla­vier vierhändig IV Bam­berg Bam­berg 23 Punk­te, 2. Preis / SP Wilk, Leo Hugel, Lea Kla­vier vierhändig III Forch­heim Bam­berg 20 Punk­te, 3. Preis Pil­gram, Nils Kla­ri­net­te V Gun­dels­heim 19 Punk­te, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen Lin­de­mann, Mats Saxo­phon V Bisch­berg 16 Punk­te, mit gutem Erfolg teilgenommen

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und alle Ergeb­nis­se inkl. Son­der­prei­se sind hier abruf­bar: https://​www​.jugend​-musi​ziert​.org/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​e​/​b​u​n​d​e​s​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​/​e​r​g​e​b​n​i​sse

Bild­un­ter­schrif­ten:

Bild 1: Gitar­ri­stin Romy Resatsch im Wertungsraum

Bild 2: Katha­ri­na Görz (li) und Yeva Kra­vets im Wer­tungs­raum der Musik­hoch­schu­le Lübeck