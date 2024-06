Der kosten­freie Kunst­snack am Mitt­woch, 19. Juni, um 12.30 Uhr lenkt den Blick auf Freund­schaft­sal­ben, die mit ihren indi­vi­du­ell gestal­te­ten auto­gra­phen Ein­trä­gen und künst­le­ri­schen Bei­ga­ben bestechen. Die Tra­di­ti­on, Freun­de, Bekannt­schaf­ten und Ver­wand­te „zum freund­li­chen Ange­den­ken“ um einen Ein­trag in ein „album amicorum“ zu bit­ten, reicht bis in die Mit­te des 16. Jahr­hun­derts zurück. Neben einem per­sön­li­chen Gruß und einem Wid­mungs­text ergän­zen oft Minia­tu­ren, Zeich­nun­gen oder aus­ge­schnit­te­ne Druck­gra­phi­ken die Ein­trä­ge in den soge­nann­ten Stamm­bü­chern. Sie waren zunächst in Adels- und Stu­den­ten­krei­sen ver­brei­tet, wur­den bald auch im Bür­ger­tum Mode und wan­del­ten sich im 19. Jahr­hun­dert zu Poe­sie­al­ben. Und auch heu­te noch zir­ku­lie­ren „Freun­de­bü­cher“ in Kin­der­gär­ten und Schu­len. Der Kunst­snack bie­tet einen klei­nen Ein­blick in die umfang­rei­chen Bestän­de der Staats­bi­blio­thek Bam­berg. Susann Kret­sch­mar M.A. und Dr. Chri­sto­pher Retsch arbei­ten der­zeit im Zuge eines durch die Fritz Thys­sen Stif­tung geför­der­ten Pro­jek­tes an der Erschlie­ßung des Bam­ber­ger Bestan­des und stel­len aus­ge­wähl­te Stamm­bü­cher und illu­strier­te Ein­zel­blät­ter vor. Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zur Kurz­füh­rung in der Mit­tags­pau­se ein. Treff­punkt ist der Ein­gangs­be­reich der Staats­bi­blio­thek Bam­berg in der Neu­en Resi­denz, Dom­platz 8. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist kosten­frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.