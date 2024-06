Die Bewoh­ner eines Mehr­par­tei­en­hau­ses in der Her­zo­gen­au­ra­cher Her­zo Base konn­ten sich glück­li­cher­wei­se alle in Sicher­heit brin­gen, nach­dem es in der Nacht zu einem Brand­aus­bruch in einer der ins­ge­samt 18 Woh­nun­gen kam.

Um 23:39 Uhr wur­de der Lösch­zug der Feu­er­wehr Her­zo­gen­au­rach zu einem Zim­mer­brand alar­miert. Eine Bewoh­ne­rin mit Kind wur­de von einem Rauch­mel­der geweckt, nach­dem es offen­bar im Bade­zim­mer zu einem Brand­aus­bruch kam. Bis die Feu­er­wehr nach kür­ze­ster Zeit an der Ein­satz­stel­le ein­traf, konn­ten die knapp 30 wei­te­ren Per­so­nen des zwei­stöcki­gen Gebäu­des Ihre Woh­nun­gen selbst­stän­dig ver­las­sen. Die Feu­er­wehr ging mit zwei Trupps unter schwe­rem Atem­schutz über die Ein­gangs­tür in die Brand­woh­nung im ersten Ober­ge­schoss vor. Im Bade­zim­mer konn­te das Feu­er schnell aus­fin­dig gemacht und abge­löscht wer­den. Brand­gut wur­de über den Bal­kon ins Freie gebracht. Aus­gie­bi­ge Belüf­tungs­maß­nah­men wur­de durch­ge­führt, wobei das Trep­pen­haus und wei­te­re Woh­nun­gen rauch­frei blie­ben. Schwar­zer Brand­rauch mach­te die betrof­fe­nen Räum­lich­kei­ten vor­erst unbe­wohn­bar. Die Bewoh­ne­rin selbst erlitt eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und kam vor­sorg­lich in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus. Wei­te­re Per­so­nen wur­den glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Der Ret­tungs­dienst war mit zwei Ret­tungs­wa­gen vor Ort, eben­so eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach. Ins­ge­samt 40 ehren­amt­li­che Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de waren am Ein­satz in der Nacht auf Frei­tag betei­ligt. Nach andert­halb Stun­den war der Ein­satz für die Feu­er­wehr been­det. Die übri­gen Bewoh­ner konn­ten im Anschluss wie­der in ihre Woh­nun­gen zurück. Die genaue Brand­ur­sa­che noch unbekannt.