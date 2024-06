„Las­sen wir uns heu­te von Got­tes Ange­bot nach einem erfüll­ten, zufrie­de­nen und dank­ba­ren Leben in der Nach­fol­ge Jesu anspre­chen und ein­la­den“, so Pfar­re­rin Frie­de­ri­ke Stei­ner an die Adres­se von 20 Jubi­la­re. Chri­sten der Kron­ju­we­len, Gna­de­nen, Eiser­nen, Dia­man­te­nen, Gol­de­nen und Sil­ber­nen Kon­fir­ma­ti­on tra­fen sich am Sonn­tag in der Sankt Johan­nis Kir­che, um gemein­sam ein Fest der Freu­de zu feiern.

Es war ein gro­ßer, aber auch ein beson­de­rer Fest­tag für die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de Wir­benz- Immenreuth-Kem­nath. Vor 75, 70, 65, 60, 50 und 25 Jah­ren waren sie kon­fir­miert wor­den. Zur Jubel­kon­fir­ma­ti­on mit Abend­mahls­got­tes­dienst hat­te Pfar­re­rin Frie­de­ri­ke Stei­ner am drit­ten Sonn­tag nach Tri­ni­ta­tis die Jahr­gän­ge 1949, 1954, 1959, 1964, 1974 und 1999 in die Sankt Johan­nis­kir­che ein­ge­la­den. Es kommt aber auch nicht alle Jah­re vor, dass auch Kron­ju­we­len- und Gna­de­ne Jubel­kon­fir­ma­ti­on gefei­ert wer­den kann. Umso grö­ßer war die Freu­de auf ein Wie­der­se­hen, dass selbst zwei Jubi­la­re aus Nürn­berg und Hage­nau bei Erlan­gen ange­reist waren. Ande­re hat­te sich alters­be­dingt oder aus Gesund­heits­grün­den, nicht zuletzt auch gera­de wegen wei­ter Anrei­se, ent­schul­di­gen müssen.

Unter der Klang der Glocken und der Intra­de des Posau­nen­chors unter Lei­tung von Susi Kropf waren sie mit dem Kir­chen­vor­stand in ihre Kon­fir­ma­ti­ons­kir­che ein­ge­zo­gen. Pas­send dazu stimm­te die Gemein­de ein in „Tut mir auf die schö­ne Pfor­te“ und „Herr, öff­ne mir die Her­zens­tür“ mit Ger­traud Burk­hardt an der Orgel. San­dra Zim­mer­mann trug zum Evan­ge­li­um das Gleich­nis vom ver­lo­re­nen Sohn aus dem Lukas­evan­ge­li­um vor. Anknüp­fend an das Gleich­nis vom ver­lo­re­nen Sil­ber­gro­schen lud Stei­ner in ihrer Pre­digt die Jubi­la­re ein, Ein­kehr und Rück­schau zu hal­ten, sich zu erin­nern, genau hin­zu­schau­en und hin­zu­hö­ren, was ein jeder aus sei­nem 25, 50, 60, 65, 70 und 75 Jah­re wäh­ren­den Leben gemacht habe. Im Lau­fe der Zeit kön­ne ja so man­ches abhan­den­kom­men, sag­te die Geist­li­che. Da kön­nen Fähig­kei­ten ver­schüt­tet gehen, da kön­ne Unbe­schwert­heit ver­stum­men. Da kön­ne man die Spu­ren eines Men­schen aus den Augen oder Men­schen ganz ver­lie­ren. Man kön­ne die Ori­en­tie­rung oder gar den Sinn des eige­nen Daseins ver­lie­ren. Die Pre­di­ge­rin lud die Jubi­la­re ein, Ein­kehr und Rück­schau zu hal­ten, sich zu erin­nern, genau hin­zu­schau­en, genau zu hin­zu­hö­ren. Zum einen, mit wel­chen Gaben jeder ein­zel­ne aus­ge­stat­tet sei. „Haben wir nicht allen Grund, uns dar­auf zu besin­nen, wie reich beschenkt wir eigent­lich sind; haben wir nicht auch Grund, dank­bar zu sein, dass das für alle Men­schen gilt? Dass jeder von uns mit Gaben ver­se­hen, also be-gabt ist“, frag­te Stei­ner in die Run­de. Zum ande­ren lud sie ein dar­über nach­sin­nen, wel­che gera­den oder ver­schlun­gen Wege, wel­che Um- und Irr­we­ge jeder für sich genom­men habe, und wel­che Wege die ande­ren gegan­gen sei­en. Suchen heißt, dar­über nach­den­ken, so die Pre­di­ge­rin, was aus einem, was aus den ande­ren gewor­den sei. „Am Ende war­tet die Freu­de des Fin­dens“, so Stei­ner. So etwa, wenn der eige­ne Weg wie­der klar vor Augen tritt, wenn zwei Men­schen sich wie­der­ge­fun­den haben, wenn jemand eine Gabe wie­der­ent­deckt, wenn Gott und Mensch sich wie­der zusam­men­fin­den. Mit der Auf­for­de­rung, „die Freu­de des Fin­dens will nicht allein blei­ben. Sie will geteilt, will gefei­ert wer­den“, lud Stei­ner zur Fei­er des Abend­mahls, zur Fei­er des Festes des Lebens in der Kir­chen­ge­mein­de wie in der Fami­lie ein.

Nach dem gemein­sam abge­leg­ten Glau­bens­be­kennt­nis wur­den die Jubi­la­re im Gedächt­nis der Kon­fir­ma­ti­on nach Jahr­gän­gen vor­ge­stellt und ihnen von Pfar­re­rin Frie­de­ri­ke neu der Segen zuge­spro­chen. Zur Erin­ne­rung gab es für jeden Ein­zel­nen ein Sträuß­chen. Mit den maje­stä­ti­schen Klän­gen der Posau­nen, Trom­pe­ten und Hör­ner zu „Nun dan­ket alle Gott“ und „Bis hier­her hat mich Gott gebracht“ und „Wenn das Brot wir tei­len“ erfüll­te der evan­ge­li­sche Posau­nen­chor unter Lei­tung von Susan­ne Kropf das Got­tes­haus. Unter Lei­tung von Ger­traud Burk­hardt stimm­te der Kir­chen­chor Pro­Deo „Du schenk­test uns das Leben“ und „Geh in Got­tes Frie­den“ an.