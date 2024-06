Die Abfall­wirt­schaft des Land­rats­am­tes Bay­reuth teilt mit, dass ab Mon­tag, 17. Juni 2024, Stra­ßen­bau­ar­bei­ten für die Erneue­rung der Staats­stra­ße 2163 begin­nen. Für die ersten Vor­ar­bei­ten wird der Abschnitt zwi­schen der Orts­aus­fahrt Mistel­bach und der Ein­mün­dung in die Bun­des­stra­ße 22 bei Laim­bach von Mon­tag, 17. Juni 2024, bis Frei­tag, 28. Juni 2024, halb­sei­tig gesperrt und der Ver­kehr durch eine Bau­stel­len­am­pel gere­gelt. Die Zufahrt zur Kom­po­stier­an­la­ge „Am Buch­stein“ wird in die­ser Zeit wei­ter­hin mög­lich sein. An den Sams­ta­gen, 22. und 29. Juni, hat die Kom­po­stier­an­la­ge wie gewohnt von 08:00 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Ab Mon­tag, 01. Juli 2024, wird die Strecke bis ein­schließ­lich Frei­tag, 19. Juli 2024, voll­stän­dig gesperrt. Dies betrifft auch die Zufahrt zur Kom­po­stier­an­la­ge „Am Buch­stein“, wel­che durch die Bau­ar­bei­ten in die­ser Zeit nicht zur Ver­fü­gung ste­hen wird. Je nach Bau­fort­schritt kön­nen sich kurz­fri­sti­ge Ände­run­gen ergeben.

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Bay­reuth wer­den gebe­ten, im betrof­fe­nen Zeit­raum zur Ent­sor­gung von Gar­ten­ab­fäl­len und Grün­schnitt die wei­te­ren Kom­po­stier­an­la­gen oder Grün­gut­con­tai­ner im Land­kreis zu nut­zen. Die Anlie­fe­rung bis zu einer Men­ge von einem Kubik­me­ter oder bis maxi­mal 200 Kilo­gramm pro Monat ist kostenfrei.

Eine Über­sicht der Stand­or­te befin­det sich auf der Inter­net­sei­te des Land­krei­ses Bay­reuth unter der Rubrik Abfall­wirt­schaft. Tele­fo­ni­sche Aus­kunft erhal­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­rats­amt unter 0921/728 282.

Der „Pflan­zen­kraft-Kom­post“, ein güte­ge­si­cher­ter natür­li­cher Dün­ger und Boden­ver­bes­se­rer, ist vom 01. bis 19. Juli 2024 nur bei den Kom­po­stier­an­la­gen Bind­la­cher Berg und Peg­nitz erhältlich.