Der Erwei­te­rungs­be­darf der Gym­na­si­en wegen G9 und stei­gen­der Schü­ler­zah­len ist The­ma in der näch­sten Sit­zung des Haupt- und Finanz­aus­schus­ses des Stadt­rats am Mitt­woch, 19. Juni, um 16 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13. Ein wei­te­rer Tages­ord­nungs­punkt sind die Frei­an­la­gen im Umfeld des Fried­richs­fo­rums. So wer­den Ent­wurf und Kosten­be­rech­nung für die Auf­wer­tung des Jean-Paul-Plat­zes vor­ge­stellt. Außer­dem liegt ein inter­frak­tio­nel­ler Antrag von Dr. Ste­fan Specht für die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on, Tho­mas Bau­ske für die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on, Gert Die­ter Mei­er für die Stadt­rats­frak­ti­on FDP/DU/FL und Chri­sto­pher Süss für die Stadt­rats­frak­ti­on Jun­ges Bay­reuth bezüg­lich der Gastro­no­mie im Anwe­sen Fried­rich­stra­ße 19 vor. Die Tages­ord­nung zur Sit­zung fin­den Inter­es­sen­ten unter www​.bay​reuth​.de.