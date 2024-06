Seit über einem hal­ben Jahr kämpft eine Anwoh­ne­rin in der Huber­tus­stra­ße mit den Hür­den der Bam­ber­ger Büro­kra­tie. Eine auf der Gara­ge befind­li­che PV-Anla­ge soll an das häus­li­che Strom­netz ange­bun­den wer­den. Weni­ge Meter einer Sei­ten­stra­ße, wel­che im städ­ti­schen Eigen­tum ist, las­sen die­ses Vor­ha­ben bis­lang in die Fer­ne rücken, da hier eine Lei­tung hin­durch geführt wer­den muss und bis­lang kein gang­ba­rer Weg gefun­den wur­de der dies Nut­zer­freund­lich ermög­licht. Die­ses Pra­xis­bei­spiel war nun Grund für die Stadt­rä­te vom Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) Andre­as Trif­fo, Hans-Jür­gen Eich­fel­der und Nor­bert Tscher­ner einen Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke zu stel­len. Die BBB-Frak­ti­on for­dert hier Antrags­ver­fah­ren die­ser Art deut­lich zu ver­ein­fa­chen, ins­be­son­de­re wenn es um die Umset­zung von Bau­maß­nah­men in Bezug auf erneu­er­ba­rer Ener­gie geht. Es sei schließ­lich unver­ständ­lich, dass man einer­seits rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien als Zukunfts­mo­del for­dert, ande­rer­seits den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Umset­zung erschwert.

Hier der Antrag zum nachlesen:

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

wir neh­men das Muster­bei­spiel einer Anwoh­ne­rin in der Huber­tus­stra­ße. Die Bür­ge­rin hat auf Ihrer Gara­ge eine PV-Anla­ge ver­legt. Zum Anschluss an das häus­li­che Strom­netz muss sie eine Lei­tung durch eine Neben­stra­ße der Huber­tus­stra­ße ver­le­gen. Um die­ses Ziel zu errei­chen war ein Schrift­ver­kehr über einem hal­ben Jahr mit Ämtern der Stadt Bam­berg not­wen­dig. Im Resul­tat wur­de Ihr ein Ver­trags­werk über vie­le Sei­ten vor­ge­legt. (Der Fall ist Ihnen im Detail per Email zugegangen).

Wir alle möch­ten zum einen den Aus­bau von erneu­er­ba­ren Ener­gien för­dern, zum ande­ren den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in die­ser Stadt die Abhand­lun­gen mit den Ämtern so ein­fach wie es geht ermöglichen.

Daher soll die­ser Ein­zel­fall als Grund­la­ge für die­sen ANTRAG dienen:

Bei der Beab­sich­ti­gung Anla­gen für „erneu­er­ba­re Ener­gien“ auf dem eige­nen Grund­stück zu errich­ten, wir das Antrags­ver­fah­ren ver­ein­facht. Hier­zu sol­len die betrof­fe­nen Ämter die Mög­lich­keit von Baga­tell­ent­schei­dun­gen erhal­ten und mög­lichst zeit­nah den Antrag­stel­lern ant­wor­ten. Gebüh­ren in die­sem Zusam­men­hang sol­len auf einen geringst­mög­li­chen Betrag ange­setzt, und in jedem Fall aber dem Antrag­stel­ler plau­si­bel dar­ge­stellt werden.