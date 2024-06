Am Mitt­woch, den 12. Juni, fand erneut ein „SPD vor Ort“-Termin statt. Die­ses Mal besuch­ten Mit­glie­der des SPD-Vor­stands und der Frak­ti­on aus Her­zo­gen­au­rach die Vil­la Her­zo­li­no, eine Kin­der­ta­ges­stät­te im Her­zen der Stadt, die mit ihrem inno­va­ti­ven Kon­zept begei­stert. Seit ihrer Grün­dung im Sep­tem­ber 2010 bie­tet die zwei­spra­chi­ge Kin­der­ta­ges­stät­te Platz für zwei Kin­der­krip­pen- und zwei Kin­der­gar­ten­grup­pen. Mit 16 Mit­ar­bei­ten­den, dar­un­ter Nati­ve Spea­k­ers aus Irland, Eng­land, Kana­da und den USA, betreu­en sie 74 Kin­der. „Unser Betreu­ungs­schlüs­sel ist über­durch­schnitt­lich gut“, erklärt Eva Reitz, Lei­te­rin der Ein­rich­tung, „weil in jeder Grup­pe ein Mut­ter­sprach­ler zusätz­lich ein­ge­setzt wird.“ Dies för­dert nicht nur die Sprach­kom­pe­tenz der Kin­der, son­dern auch ihre inter­kul­tu­rel­le Sen­si­bi­li­tät. Nach Deutsch sind Spa­nisch und Eng­lisch die häu­fig­sten Mut­ter­spra­chen der Kin­der, was die leben­di­ge und mul­ti­kul­tu­rel­le Atmo­sphä­re unterstreicht.

Die Besu­cher der SPD wur­den von Eva Reitz, Geschäfts­füh­rer Gerd Bay­er sowie zwei Mit­ar­bei­te­rin­nen herz­lich emp­fan­gen und durch die Ein­rich­tung geführt. Dabei erhiel­ten sie umfas­sen­de Ein­blicke in den päd­ago­gi­schen All­tag und die beson­de­ren Schwer­punk­te der Kin­der­ta­ges­stät­te. Neben der Zwei­spra­chig­keit spielt Nach­hal­tig­keit eine zen­tra­le Rol­le. Die Vil­la Her­zo­li­no setzt auf loka­le Lebens­mit­tel vom Markt, nutzt ihren gro­ßen Gar­ten zum Anbau von Bee­ren, Obst und Gemü­se, kom­po­stiert Abfäl­le und orga­ni­siert zwei­mal wöchent­lich Aus­flü­ge in den Dohn­wald. „Die­se Aus­flü­ge sind ein High­light“, berich­tet eine Mit­ar­bei­te­rin, „Die Kin­der ler­nen nicht nur viel über die Umwelt, son­dern sam­meln auch Müll und lei­sten so einen klei­nen Bei­trag zum Natur­schutz.“ Um die KiTa noch nach­hal­ti­ger zu gestal­ten, hat das Team um Gerd Bay­er einen detail­lier­ten Antrag for­mu­liert und an den Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Hol­ger Auern­hei­mer sowie die bei­den OV-Vor­sit­zen­den Clau­dia Bel­zer und Jens Schä­fer über­ge­ben. Die Vor­schlä­ge rei­chen von mehr Fahr­rad­stell­plät­zen für Mit­ar­bei­ten­de und Eltern über die Regen­was­ser­nut­zung zur Gar­ten­be­wäs­se­rung bis hin zur Instal­la­ti­on einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf dem Flach­dach des Neu­baus. „Mit der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge könn­ten wir nicht nur unse­ren eige­nen Ener­gie­be­darf decken, son­dern auch über­schüs­si­gen grü­nen Strom ins Netz ein­spei­sen“, erläu­tert Reitz.

Das etwa zwei­stün­di­ge Aus­tausch­ge­spräch ende­te mit einem kla­ren Kon­sens: Die­ser Besuch war eine Berei­che­rung für bei­de Sei­ten. „Wir haben viel gelernt und sind beein­druckt von dem Enga­ge­ment und den inno­va­ti­ven Ansät­zen der Vil­la Her­zo­li­no“, res­müie­ren Bel­zer und Schä­fer. Die SPD Her­zo­gen­au­rach bedankt sich bei Eva Reitz und ihrem Team für die Ein­la­dung und den äußerst infor­ma­ti­ven Nach­mit­tag. Die Vil­la Her­zo­li­no zeigt ein­drucks­voll, wie zeit­ge­mä­ße Kin­der­be­treu­ung aus­se­hen kann – mit einer gelun­ge­nen Mischung aus Sprach­för­de­rung und geleb­ter Nach­hal­tig­keit. Ein Besuch, der sicher­lich noch lan­ge posi­tiv nach­wir­ken wird.