Lan­ge ist gerät­selt wor­den, ob der Stadt­rat der Stadt Kulm­bach sich für eine Ver­län­ge­rung des Kulm­ba­cher Spar­tan Race aus­spre­chen wird. Nun ist die Ent­schei­dung offi­zi­ell: Das Spar­tan Race Trifec­ta Weekend Kulm­bach wird es auch in den Jah­ren 2025 und 2026 geben. Die freu­di­ge Mel­dung ver­kün­de­ten Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und Ben­ja­min Höh­ler von der Agen­tur XCh­an­ge Sport & Event AG am heu­ti­gen Sams­tag­abend auf der Spar­tan-Büh­ne am Kulm­ba­cher EKU-Platz, der in die­sem Jahr ein­mal mehr als Festi­val­ge­län­de für das Spar­tan Race genutzt wird. Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann ist glück­lich, dass man sich mit der Ver­an­stal­ter­agen­tur auf einen für bei­de Par­tei­en aus­ge­wo­ge­nen Ver­trag eini­gen konn­te. „Die zwei­jäh­ri­ge Fort­set­zung ist eine groß­ar­ti­ge Sache für unse­re Stadt. Das Event macht den Namen Kulm­bach groß und trägt ihn in die gan­ze Welt. Anhand der gestie­ge­nen Teil­neh­mer­zah­len sieht man, wel­ches Poten­ti­al in die­ser Ver­an­stal­tung steckt und es wäre ein gro­ßer Ver­lust, hät­ten wir das Kulm­ba­cher Spar­tan Race an die­ser Stel­le been­det“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Lehmann.

Er ver­weist aber zugleich auf die ver­än­der­ten Ver­trags­be­din­gun­gen: „Es ist uns gelun­gen, die Lizenz­ge­bühr von 100.000 € auf 50.000 € pro Jahr zu redu­zie­ren. Zusätz­lich ver­blei­ben deut­lich weni­ger Auf­ga­ben und Pflich­ten bei der Stadt als beim bis­he­ri­gen Ver­trag. Das hat dazu geführt, dass das Stadt­rats­gre­mi­um mit gro­ßer Mehr­heit zwei wei­te­ren Spar­tan Ren­nen in Kulm­bach zuge­stimmt hat“, so Leh­mann wei­ter. Auch Ben­ja­min Höh­ler von der Ver­an­stal­ter­agen­tur XCh­an­ge Sport & Event AG ist erfreut über die wei­te­re Zusam­men­ar­beit: „Wir freu­en uns rie­sig, die näch­sten zwei Jah­re bis 2026 wie­der in Kulm­bach zu Gast zu sein! Kulm­bach hat unser Herz erobert: Die Atmo­sphä­re in der Innen­stadt, die her­aus­for­dern­den Höhen­me­ter und die wun­der­schö­ne Regi­on Ober­fran­ken bie­ten ein unver­gess­li­ches Erleb­nis. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Kulm­bach für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en. Beson­de­rer Dank gilt auch den 300 frei­wil­li­gen Hel­fern, die die­ses Event erst mög­lich machen.“.

Anja Mey­er-Hem­pf­ling, die Lei­te­rin des Tou­ris­mus und Ver­an­stal­tungs­ser­vice der Stadt Kulm­bach, bewer­tet das Ren­nen eben­falls posi­tiv: „Es kom­men tau­sen­de Men­schen aus aller Welt nach Kulm­bach. Davon pro­fi­tiert nicht nur unse­re Stadt, son­dern die gan­ze Regi­on. Hotels, Gast­stät­ten, Feri­en­woh­nung sind in wei­ten Tei­len aus­ge­bucht und auch Gäste, die nichts mit Spar­tan am Hut haben, sind von der Ver­an­stal­tung begei­stert. Aus tou­ri­sti­scher Sicht ein gro­ßer Gewinn für Stadt und Land­kreis Kulm­bach und auch immer mehr Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher sind ange­tan von dem Event. Wie Jonas Gleich, Ver­ant­wort­li­cher der Stadt Kulm­bach für das Spar­tan Race, erklärt, sticht das Spar­tan Race in Kulm­bach in der Ver­an­stal­tungs­rei­he beson­ders her­vor: „Uns ist es wich­tig, der Ver­an­stal­tung den Kulm­bach-Stem­pel auf­zu­drücken. Wir wol­len, dass die Sport­le­rin­nen und Sport­ler nicht nur vom Ren­nen selbst, son­dern auch von der Stadt und unse­rer Land­schaft begei­stert sind. Die Besu­cher sol­len Leben in den Land­kreis brin­gen, die Innen­stadt besu­chen, die frän­ki­sche Küche und Gast­freund­schaft erle­ben und unse­re Regi­on als herr­li­ches Rei­se­ziel in Erin­ne­rung behal­ten. Und die Rück­mel­dun­gen unse­rer Tou­ri­sten geben uns Recht: Vie­le Gäste, die über das Spar­tan Race auf Kulm­bach auf­merk­sam wur­den, kamen bereits öfters wie­der hier her und berei­sten unse­ren Land­kreis auf eige­ne Faust. Das zeigt, dass das Spar­tan Race nicht nur an den drei Ver­an­stal­tungs­ta­gen, son­dern auch über das gan­ze Jahr ver­teilt posi­ti­ve Aus­wir­kun­gen für Stadt und Land­kreis Kulm­bach hat.“ „Ich dan­ke allen Betei­lig­ten für die auch in die­sem Jahr gelun­ge­ne Orga­ni­sa­ti­on des Spar­tan Race in Kulmbach.

Hin­ter der Ver­an­stal­tung steckt jede Men­ge Arbeit, aber der Blick in die begei­ster­ten Gesich­ter der Besu­cher zeigt, dass es sich auch heu­er wie­der gelohnt hat“, freut sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Und jetzt, da die Ent­schei­dung getrof­fen wur­de, darf ich bereits alle zum Spar­tan Race 2025 ein­la­den, das vom 13. bis 15. Juni in Kulm­bach statt­fin­den wird.“

Zum Spar­tan Race:

Das Spar­tan Race ist die welt­weit größ­te Hin­der­nis­lauf-Ver­an­stal­tung und fin­det in die­sem Jahr zum drit­ten Mal in Kulm­bach statt. Die Teil­neh­mer­zah­len stie­gen von Jahr zu Jahr, 2024 konn­te zum ersten Mal die Mar­ke von über 4.000 Läu­fe­rin­nen und Läu­fern geknackt wer­den. Der Extrem-Hin­der­nis­lauf ist viel­fäl­tig anspruchs­voll – neben Schnel­lig­keit, Aus­dau­er und Geschick­lich­keit sind Kraft und Balan­ce eben­so erfor­der­lich wie men­ta­le Stär­ke. Ein Spar­tan Trifec­ta Weekend beinhal­tet drei ver­schie­de­nen Distan­zen und einer stei­gen­den Zahl an Hindernissen:

Sprint: 5 Kilo­me­ter – 20 Hindernisse

Super: 10 Kilo­me­ter – 25 Hindernisse

Beast: 21 Kilo­me­ter – 30 Hindernisse

In Kulm­bach wird dar­über hin­aus auch ein Spar­tan Race Kids ange­bo­ten. Kin­der von vier bis 15 Jah­ren kön­nen sich hier – eben­falls auf drei ver­schie­de­nen Distan­zen – mes­sen und sich bereits wie die gro­ßen Spar­ta­ner fühlen.