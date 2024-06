Um die Bar­geld­ver­sor­gung für die Bevöl­ke­rung in der Flä­che auf­recht­zu­er­hal­ten, gehen die VR-Bank Coburg eG und die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels ab sofort einen neu­en, gemein­sa­men Weg.

Gemein­sa­me Geld­au­to­ma­ten an zwei Standorten

Im Rah­men einer Koope­ra­ti­on kön­nen die Kun­din­nen und Kun­den der bei­den Insti­tu­te künf­tig mit ihrer Giro­card die Geld­au­to­ma­ten des jeweils ande­ren Geld­in­sti­tuts kosten­los nutzen.

Die Zusam­men­ar­beit betrifft aus­schließ­lich die fol­gen­den bei­den Standorte:

VR-Bank Filia­le Dörf­les-Esbach, Rosen­au­er Stra­ße 2, Dörfles-Esbach

Spar­kas­sen-Geld­au­to­mat Weid­hau­sen, Haupt­stra­ße 25, Weidhausen

„Wir sind uns unse­rer wich­ti­gen Auf­ga­be als regio­na­les Kre­dit­in­sti­tut bewusst. Die Rah­men­be­din­gun­gen wie Aus­la­stung, stei­gen­de Kosten sowie Auto­ma­ten­spren­gun­gen ver­an­las­sen uns, die Stand­or­te der Geld­au­to­ma­ten regel­mä­ßig zu über­prü­fen. Mit der gemein­sa­men Lösung beken­nen wir uns zu unse­rer Regi­on und freu­en uns, auch künf­tig unse­ren Kun­din­nen und Kun­den eine kosten­lo­se Ver­sor­gung mit Bar­geld zu ermög­li­chen“, beto­nen Dr. Mar­tin Faber, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels und Nor­bert Schug, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR-Bank Coburg eG in einer gemein­sa­men Pressemitteilung.

Bar­geld bleibt fester Bestandteil

Seit meh­re­ren Jah­ren ist ein deut­li­cher Trend hin zum bar­geld­lo­sen Bezah­len mit der Giro­card, Kre­dit­kar­te bzw. dem Smart­phone oder der Smart­watch erkenn­bar. Die­ses ver­än­der­te Kun­den­ver­hal­ten führt zu kon­ti­nu­ier­lich abneh­men­den Nut­zungs­zah­len an den Geld­aus­ga­be­au­to­ma­ten. Zudem machen die zuneh­men­den Spren­gun­gen von Geld­au­to­ma­ten hohe Inve­sti­tio­nen in zusätz­li­che Sicher­heits­tech­nik erfor­der­lich oder füh­ren sogar dazu, dass Miet­ver­trä­ge nicht ver­län­gert wer­den kön­nen. Trotz alle­dem bleibt das Bar­geld ein fester Bestand­teil im Lei­stungs­spek­trum der Spar­kas­sen bzw. Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken. Aus tech­ni­schen Grün­den ste­hen die Kon­to­aus­zugs­drucker in der Filia­le Dörfles-Esbach

wei­ter­hin nur den Kun­den der VR-Bank zur Verfügung.