Am Sams­tag fan­den im Ver­eins­lo­kal der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt, dem Hotel “ Drei Kro­nen „, zwei wich­ti­ge Schach­ver­an­stal­tun­gen statt. Von 10 ‑17 Uhr ver­an­stal­te­te der Ober­frän­ki­sche Schach­ver­band das 12. DWZ Tur­nier für Jugend­li­che in den Alters­klas­sen U 12 und Ü 12. DWZ steht für Deut­sche Wer­tungs­zif­fer: mit die­ser Zahl wird die Spiel­stär­ke aller deut­schen Schach­spie­ler – vom Anfän­ger bis zum Groß­mei­ster – abge­bil­det. Um eine sol­che Wer­tungs­zif­fer erst­mals zu erhal­ten, muss man an min­de­stens drei offi­zi­el­len Tur­nie­ren teil­neh­men. Dies war – neben dem Sam­meln von Spiel­erfah­rung – eines der Haupt­zie­le der Ver­an­stal­tung. Unter der Lei­tung des ober­frän­ki­schen Jugend­lei­ters Tobi­as Pfa­den­hau­er betei­lig­ten sich ins­ge­samt 33 Jugend­li­che – dar­un­ter 6 Mäd­chen – an die­sem Tur­nier. Sie kamen aus ganz Ober­fran­ken, ja sogar aus Mit­tel­fran­ken und Unter­fran­ken. Die Jugend­li­chen wur­den in 6 in der Spiel­stär­ke aus­ge­gli­che­ne Grup­pen ein­ge­teilt. Die Sie­ger erhiel­ten Poka­le und Urkun­den. Erfreu­lich war auch das Abschnei­den der ein­hei­mi­schen Jugend­li­chen. In Grup­pe 2 sieg­te Vlad Botscha­row von der SSV Burg­kunst­adt mit 2,5 Punk­ten aus 3 Par­tien. In Grup­pe 5 sieg­te Jona­than Hewera mit 4,5 Punk­ten aus 5 Par­tien vor Juli­an Schmuck mit 4 Punk­ten ( bei­de SV Seu­bels­dorf ) und Pas­cal Räd­lein ( SSV Burg­kunst­adt ) mit 2,5 Punk­ten. In der Grup­pe 6, der mit 11 Teil­neh­mern größ­ten Grup­pe, gewann Ame­lie Gebert ( SSV Burg­kunst­adt ) mit 4 Punk­ten aus 5 Par­tien. Ihre Club­ka­me­ra­din Anika Güt­her kam mit 3 Punk­ten auf den 6. Platz ‑punkt­gleich mit dem Viert­pla­zier­ten. Alles in allem war es eine sehr erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung, die von den Burg­kunst­adter Jugend­lei­tern Jens Güt­her und Johan­nes Türk dan­kens­wer­ter Wei­se mit­be­treut wur­den. (aus­führ­li­che­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de/​2​0​2​4​/​0​6​/​1​0​/​b​e​r​i​c​h​t​-​v​o​m​-​1​2​-​d​w​z​-​t​u​r​n​i​e​r​-​i​n​-​b​u​r​g​k​u​n​s​t​a​dt/)

Am Abend kam es dann zur Stadt­mei­ster­schafts­fei­er der Senio­ren. Da die Jugend­li­chen mit ihrer Stadt­mei­ster­schaft noch lan­ge nicht fer­tig sind, fand sich die­ses­mal nur eine klei­ne­re Fei­er­ge­sell­schaft ein. Höhe­punkt war die Über­rei­chung des neu­en Wan­der­po­kals der Stadt Burg­kunst­adt (gestif­tet von 1. Bür­ger­mei­ste­rin Frieß) durch 2. Bür­ger­mei­ste­rin Susan­ne Bock von Wül­fin­gen an den dies­jäh­ri­gen Stadt­mei­ster im Schach Jens Güt­her. Titel­ver­tei­di­ger Güt­her wur­de zum ins­ge­samt ach­ten­mal Stadt­mei­ster. Er sieg­te mit 5,5 :1,5 Punk­ten vor den mit 5:2 Punk­ten gemein­sam Zweit­pla­zier­ten Tho­mas Mül­ler und Seba­sti­an Qui­de­nus, der sich als zwei­ma­li­ger Jugend-Stadt­mei­ster gleich bei den Erwach­se­nen einen Podi­ums­platz erkämp­fen konn­te. Die drei Erst­pla­zier­ten erhiel­ten von der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung auch noch Poka­le und Urkunden.

Nach dem gemein­sa­men Abend­essen lie­ßen die Schach­freun­de den Abend bei lan­gen Gesprä­chen ausklingen.

Am näch­sten Frei­tag wer­den ab 18 Uhr Par­tien zur Jugend-Stadt­mei­ster­schaft gespielt. Ab 19:30 Uhr emp­fängt die 1. Mann­schaft im Rah­men des Som­mer­tur­niers die Mann­schaft von Neu­stadt 2!