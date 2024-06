Das Sän­ger Open Air Bur­ge­brach ist seit 22 Jah­ren ein Höhe­punkt im Sän­ger­ka­len­der. Am 06. Juli 2024 ist es wie­der so weit. Es beginnt um 19 Uhr auf dem Schul­ge­län­de der Mit­tel­schu­le in Bur­ge­brach in der Gras­manns­dor­fer Stra­ße. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det die Ver­an­stal­tung in der Wind­eck Hal­le statt. Unter dem Mot­to “Gute Lau­ne mit Gesang “ möch­te der Bur­ge­bra­cher Män­ner­chor mit allen Gästen und Gast­chö­ren den Som­mer will­kom­men hei­ßen. Genie­ßen Sie einen Som­mer­abend der ganz im Zei­chen wun­der­schö­ner Chor­mu­sik steht. Mit dabei sind Chö­re und Ensem­bles aus nah und fern. So viel­fäl­tig wie uns der Som­mer mit sei­nen vie­len Arten von Blu­men berei­chert, so viel­fäl­tig ist das Pro­gramm, das an die­sem Abend dar­ge­bo­ten wird. Mit einem viel­sei­ti­gen Reper­toire von Volks­lie­dern ver­schie­de­ner Epo­chen, Musi­cal­me­lo­dien bis hin zu moder­nem Lied­gut erfreu­en die Chö­re ihr Publi­kum. A‑ca­pel­la-Stücke wer­den genau­so gern prä­sen­tiert wie instru­men­tal beglei­te­te Lie­der. Der Ein­tritt ist frei und für das leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt.

Betei­lig­te Chöre:

Kreis­ju­gend­chor Bam­berg e.V., Män­ner­chor Froh­sinn aus Zei­litz­heim, Sän­ger­kranz Fürn­bach – gemisch­ter Pro­jekt­chor, Frau­en­vo­kal­grup­pe Fre­quen­zia – Bur­ge­brach, Lie­der­ta­fel Mel­ken­dorf – Män­ner­chor, Musik- und Gesang­ver­ein Pett­stadt e.V. – Män­ner­chor, Kir­chen­chor „Lau­da­mus“ – Bur­ge­brach, CHO­Ryth­mix Strul­len­dorf – gemisch­ter Chor, Gesang­ver­ein im Stei­ger­wald Bur­ge­brach – Männerchor