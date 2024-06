Fast wöchent­lich fin­den der­zeit Qua­li­fi­ka­ti­ons­wett­be­wer­be für Bogen­schüt­zen statt, bei denen die Schüt­zen und Schüt­zin­nen der SpvGG Reuth mit her­vor­ra­gen­den Plat­zie­run­gen glän­zen können.

Bei den Baye­ri­schen Feld­mei­ster­schaf­ten Anfang Juni in Ohl­stadt wur­de im Par­cours auf bekann­te und unbe­kann­te Ent­fer­nun­gen geschos­sen. In ihren jewei­li­gen Bogen- und Alters­klas­sen wur­den Jakob Hetz Baye­ri­scher Mei­ster und Peter Trö­ger Vize­mei­ster. Lui­sa Oester konn­te sich bei ihrer ersten Teil­nah­me an einem Wett­kampf die­ser Art einen her­vor­ra­gen­den 5.Platz sichern.

Zeit­gleich fan­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die 3‑D-Bezirks­mei­ster­schaft in Neu­en­sorg bei Coburg, sowie die Deut­sche Mei­ster­schaft Team und Mixed-Team in Oberst­dorf statt. Mat­thi­as Wag­ner hol­te sich am Frei­tag mit den Schüt­zen­kol­le­gen sei­nes Zweit­ver­eins, den Ober­all­gäu­er Gau­schüt­zen, den deut­sche Vize­mei­ster­ti­tel mit dem Com­pound­team , am Sams­tag räum­te er bei der 3D-Mei­ster­schaft den Titel ab. Bei der 3‑D-Bogen­dis­zi­plin wird anstatt auf Schei­ben auf Tier­fi­gu­ren aus Schaum­stoff geschos­sen, die in einem Par­cours plat­ziert sind. Neben Mat­thi­as Wag­ner tri­um­phier­ten hier wie­der­um Lui­sa Oester und Peter Trö­ger, die eben­falls den Bezirks­mei­ster­ti­tel mit nach Reuth nah­men. Peter Trö­ger hat mit sei­ner Lei­stung zusätz­lich einen neu­en Bezirks­re­kord im Schüt­zen­be­zirk Ober­fran­ken aufgestellt.

Vor atem­be­rau­ben­der Kulis­se hol­ten sich eben­falls am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Ute Hetz und Hei­di Hop­fen­gärt­ner mit ihrer Mann­schafts­kol­le­gin Karin Wal­ter für den Zweit­ver­ein SV Moos­bach den Vize­mei­ster­ti­tel der Recur­ve Master­da­men bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der Teams in Oberstdorf.