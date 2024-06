Jähr­lich zeich­net die Zeit­schrift „Focus Gesund­heit“ Medi­zi­ner und Fach­ab­tei­lun­gen aus, auch Medi­zi­ner aus dem REGIO­MED Ver­bund fin­den sich unter den Geehrten.

Zum wie­der­hol­ten Male haben Ärz­te der REGIO­MED-Kli­ni­ken die Aus­zeich­nung der Zeit­schrift Focus erhal­ten. Erneut wur­de auch die Fach­ab­tei­lung für Ger­ia­trie und Reha­bi­li­ta­ti­on unter Lei­tung von Chef­arzt Prof. Dr. Kraft in der aktu­el­len Aus­ga­be des Maga­zins auf­ge­führt, eben­so wie die Angio­lo­gie am REGIO­MED Kli­ni­kum Son­ne­berg unter Füh­rung von Chef­arzt Dr. Thie­me. Die Focus-Liste für Gesund­heit gilt für Pati­en­ten als Weg­wei­ser zu den deutsch­land­weit erfah­ren­sten Spe­zia­li­sten in The­ra­pie und Diagnostik.

REGIO­MED-Geschäfts­füh­rer Micha­el Musick zeigt sich erfreut: „Die neu­er­li­che Aus­zeich­nung unse­rer Medi­zi­ner in Bay­ern und Thü­rin­gen belegt die hohe Qua­li­tät der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung, die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in unse­ren Häu­sern erfahren.“.

Fol­gen­de Medi­zi­ner des REGIO­MED-Ver­bun­des wur­den als TOP-Medi­zi­ner in der Kate­go­rie „Gold“ ausgezeichnet:

Prof. Dr. med. Johan­nes Kraft, Chef­arzt der Fach­kli­nik für Ger­ia­trie und Reha­bi­li­ta­ti­on am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg, sowie Lei­ter des REGIO­MED Zen­trums für Alters­me­di­zin wur­de als FOCUS Top Medi­zi­ner in den Fach­be­rei­chen „Akut­ger­ia­trie“ und „Pal­lia­tiv­me­di­zin“ „aus­ge­zeich­net.

Dr. med. Mar­cus Thie­me, Chef­arzt der Abtei­lung Angio­lo­gie und Kar­dio­lo­gie am REGIO­MED Kli­ni­kum Son­ne­berg über­zeug­te in sei­nen The­men­schwer­punk­ten „Angio­lo­gie“ und „Beingefäße/​PAVK“.

Prof. Dr. med. Tho­mas Bschlei­pfer, Chef­arzt der Uro­lo­gie und Kin­der­uro­lo­gie am RGEIO­MED Kli­ni­kum Coburg, wur­de FOCUS Top Medi­zi­ner in der Behand­lung von Harn­stei­nen und des Pro­sta­ta-Syn­droms ausgewiesen.

PhD Dr. med. Chri­sti­an Mahn­kopf, Chef­arzt der Kar­dio­lo­gie am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg, wur­de als füh­ren­der Exper­te bei der Behand­lung von Blut­hoch­druck ausgezeichnet.

Medi­zi­ner mit dem Gold-Sie­gel sind bun­des­weit füh­ren­de Spe­zia­li­sten. Dane­ben ver­leiht Focus mit dem sil­ber­nen Emp­feh­lungs­sie­gel eine wei­te­re Aus­zeich­nung an her­aus­ra­gen­de ambu­lant täti­ge Medi­zi­ner, um so Ori­en­tie­rung bei der Suche nach wohn­ort­na­hen Fach­ärz­ten zu bie­ten. Fol­gen­de Medi­zi­ner des REGIO­MED-Ver­bun­des wur­den als TOP-Medi­zi­ner in der Kate­go­rie „Silber“/Regional ausgezeichnet:

Dr. med. Ker­stin Link als Dia­be­to­lo­gin am MVZ Hildburghausen

Chri­sti­ne Von­der­lind, eben­falls am MVZ Hild­burg­hau­sen tätig, als Schmerz­the­ra­peu­tin, Pal­lia­tiv­me­di­zin und Anästhesiologin

Falk Haupt­mann, eben­falls Anäs­the­sio­lo­ge, am REGIO­MED Kli­ni­kum Sonneberg

Dipl.-Med. Frank-Micha­el Schnei­der, tätig am REGIO­MED Kli­ni­kum Son­ne­berg, in dem Fach­be­reich Handchirurgie

PD Dr. med. Gerald Braun im Fach­be­reich Nephrologie

PD Dr. med. Sig­run Mer­ger, tätig am MVZ Coburg, als Dia­be­to­lo­gin und Endokrinologin

Bereits seit über 20 Jah­ren ver­öf­fent­licht das Maga­zin Focus Ärz­te­li­sten der füh­ren­den Medi­zi­ner Deutsch­lands. Durch eine unab­hän­gi­ge Daten­ana­ly­se, die in Zusam­men­ar­beit mit dem Recher­che-Insti­tut Fact­Field ent­steht wird in einem mehr­stu­fi­gen Pro­zess die Aus­wahl der Medi­zi­ner und Abtei­lun­gen vor­ge­nom­men. Es flie­ßen unter ande­rem Wei­ter­bil­dungs­be­fug­nis­se, Behand­lungs­lei­stun­gen, Publi­ka­tio­nen und Stu­di­en in die Bewer­tung mit ein. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen ver­öf­fent­licht FOCUS unter: www​.focus​-gesund​heit​.de