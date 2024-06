Fast 52.000 Kilo­me­ter kamen beim STADT­RA­DELN zusam­men – deut­lich mehr als im Vor­jahr. Auch bei der Teil­neh­mer­zahl zeigt sich ein kla­rer Trend zum Fahrrad.

Das STADT­RA­DELN ist in Ecken­tal mitt­ler­wei­le zu einer festen Grö­ße gewor­den. Und so wur­de in den Akti­ons­wo­chen im Mai flei­ßig in die Peda­le getre­ten: 51.192 Kilo­me­ter stan­den am Ende bei 242 Radeln­den in der Bilanz. Damit hat die Markt­ge­mein­de die Zah­len aus dem Vor­jahr deut­lich gestei­gert: 2023 waren es 43.883 Kilo­me­ter bei 233 Teil­neh­mern gewe­sen. Etwa acht Ton­nen CO2 wur­den so ver­mie­den. Im deutsch­land­wei­ten Ran­king beleg­te die Markt­ge­mein­de unter fast 3000 Kom­mu­nen Platz 479. Ecken­tals Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le dank­te allen Mit­ra­deln­den und über­reich­te Prei­se an die flei­ßig­sten Teil­neh­mer. Das waren: Samu­el May (Jugend 14 bis 21 Jah­re, 303 Kilo­me­ter), Björn Knut­zen (Män­ner, 1120), Hei­ke Dörr (Frau­en, 1142), Wil­li­bald Bai­er­lein (Män­ner 65+, 1273), Eli­sa­beth Fre­richs (Frau­en 65+, 795), Leo Holz­mann (Senio­ren 79+, 729). Die erfolg­reich­sten Teams waren: Pfad­fin­der (Ver­ein, Durch­schnitt 316 Kilo­me­ter pro Teil­neh­mer), ASV-Ski­club (Sport­ver­ein, 752), Frei­zeit­stramp­ler (Frei­zeit­grup­pe, 980), fri­ends (Behörde/​Firmen, 311). In der Schul­wer­tung waren am wei­te­sten unter­wegs: Lui­sa Rust (Grund­schu­le Mäd­chen, 144 Kilo­me­ter), Mika Schüp­fer­ling (Grund­schu­le Jun­ge, 200), Anna Sophia Ricken (wei­ter­füh­ren­de Schu­le Mäd­chen, 410), Max Brandt (wei­ter­füh­ren­de Schu­le Jun­ge, 388). Die beste Schul­klas­se war die 5a des Ecken­ta­ler Gym­na­si­ums mit 1844 Kilo­me­tern und einem Durch­schnitt von 184,4 Kilo­me­tern pro Fahrer.