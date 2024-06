Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

19-Jäh­ri­ger sprüht mit Tier­ab­wehr­spray um sich

COBURG. Am Mon­tag­abend erreich­te die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on die Mel­dung, dass eine männ­li­che Per­son im Bereich des Thea­ter­platz mit Pfef­fer­spray her­um­sprüht und aggres­siv gegen­über Pas­san­ten sei. Die Cobur­ger Poli­zi­sten konn­ten den Ver­ur­sa­cher vor Ort ermitteln.

Um 19.30 Uhr zeig­te der Mann sich aggres­siv gegen­über meh­re­ren Fuß­gän­gern. Zudem sprüh­te der Mann ohne Anlass mit einem Pfef­fer­spray umher. Ein 31-Jäh­ri­ger konn­te nur dem Strahl des Pfef­fer­sprays ent­ge­hen, indem er sich weg­duck­te und sein Gesicht schütz­te. Die Beam­ten grif­fen den 19-jäh­ri­gen Aggres­sor in Tat­ort­nä­he auf. Die­ser stand unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss. Ein Alko­test ergab einen Wert von mehr als ein Pro­mil­le. Das Pfef­fer­spray stell­ten die Beam­ten vor Ort sicher. Zur Ver­hin­de­rung von wei­te­ren Über­grif­fen auf Fuß­gän­ger oder Besu­cher der Public-Vie­w­ing Ver­an­stal­tung im Josi­as-Bier­gar­ten nah­men die Beam­ten den Mann in Gewahr­sam. Gegen die­sen wird wegen ver­such­ter gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Auto­fah­rer über­sieht Rad­fah­rer – Ein Leichtverletzter

COBURG. Ein leicht­ver­letz­ter Rad­fah­rer sowie min­de­stens 8.000 Euro Sach­scha­den an Fahr­rad und Fahr­zeug sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mon­tag­mit­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 49-jäh­ri­ger Auto­fah­rer woll­te am Mon­tag um 12.45 Uhr die Kreu­zung von der Obe­ren Leo­pold­stra­ße in Rich­tung Elsäs­ser Stra­ße über­que­ren. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 25-jäh­ri­gen Rad­fah­rer, der die Stra­ße Pil­gramsroth in stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung befuhr. Im Kreu­zungs­be­reich stie­ßen Auto und Rad­fah­rer zusam­men. Der 25-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich beim Sturz von sei­nem Fahr­rad leicht und zog sich Ver­let­zun­gen am Knie zu. Der Auto­fah­rer bleib unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Quad­fah­rer weicht Hasen aus und kommt von Stra­ße ab

GROß­HEI­RATH, LKR. COBURG. In der Nacht zum Diens­tag wich ein 53-jäh­ri­ger mit sei­nem Quad auf der Kreis­stra­ße CO12 zwi­schen Unter­sie­mau und Groß­hei­rath einem Hasen aus. Dabei kam er von der Stra­ße ab und wur­de von sei­nem Fahr­zeug geschleudert.

Der Quad­fah­rer aus Unter­sie­mau war um 3.30 Uhr mit sei­nem Quad in Fahr­rich­tung Groß­hei­rath auf der Kreis­stra­ße unter­wegs und ver­such­te ver­geb­lich einem Tier aus­zu­wei­chen. Der Ver­such dem Hasen aus­zu­wei­chen schlug aller­dings fehl. Er über­roll­te den Hasen, kam auf­grund des Aus­weich­ma­nö­vers nach rechts von der Stra­ße ab und prall­te dort mit sei­nem Fahr­zeug gegen den mas­si­ven Beton­sockel eines Ver­kehrs­zei­chens. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der 53-Jäh­ri­ge von sei­nem Quad geschleu­dert. Durch den Sturz ver­letz­te er sich schwer. Der Ret­tungs­dienst bracht den Mann ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men vor Ort einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf. Der Sach­scha­den am Quad des Man­nes liegt bei etwa 2.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fahr­rad vom Bahn­hof gestohlen

Kulm­bach. Bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te im Zeit­raum 12.06.24 bis 16.06.24 ein mit einem Spi­ral­schloss abge­sperr­tes Fahr­rad vom Fahr­rad­stell­platz am Bahn­hof in Kulm­bach. Es han­delt sich hier­bei um ein grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Conway.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kulmbach.

Unfall­flucht am Kressenstein

Kulm­bach. Im Zeit­raum 17.06.24 von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, wur­de ein am Kres­sen­stein gepark­ter, grau­er VW, von unbe­kann­tem Ver­ur­sa­cher am vor­de­ren, lin­ken Stoß­fän­ger ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

